Đi bộ qua cao tốc, người đàn ông bị xe taxi tông tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đi bộ qua cao tốc, người đàn ông bị xe taxi tông tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Đi bộ qua cao tốc trong đêm tối, người đàn ông bị xe taxi biển vàng tông tử vong.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết tối 17-8, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (địa phận đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Đi bộ qua cao tốc, người đàn ông bị xe taxi tông tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17-8, ô tô biển kiểm soát 98G-004.xx do anh N.N.H. (SN 1991, trú Bắc Giang) điều khiển, di chuyển theo hướng Hà Nội - Bắc Giang đến Km127+730 thì va chạm với ông M.T.C. (SN 1975, trú Lạng Sơn) đang đi bộ băng qua cao tốc. Hậu quả, ông C. bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh nhưng đã tử vong sau đó. Xe ô tô bị hư hỏng.

Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết kết quả kiểm tra cho thấy, lái xe ô tô không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

Ít nhất 5 người thương vong trong vụ tai nạn cao tốc La Sơn – Túy Loan

Ít nhất 5 người thương vong trong vụ tai nạn cao tốc La Sơn – Túy Loan

(NLĐO) – Vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô Ford 16 chỗ là xe hợp đồng, chở đoàn rước dâu, khiến 1 người chết, 4 người bị thương. Giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan bị tắc nghẽn hàng giờ liền.

Tai nạn trên cao tốc, tài xế xe tải mắc kẹt trong ca-bin

(NLĐO) - Hai xe tải va chạm khi lưu thông trên cao tốc, tài xế bị thương mắc kẹt trong ca-bin.

Tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết lúc rạng sáng, 3 người thiệt mạng

(NLĐO) – Hai xe khách lưu thông cùng chiều trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tông vào nhau khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương

tỉnh Bắc Ninh tai nạn giao thông người tử vong Xe ô tô nồng độ cồn cao tốc tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo