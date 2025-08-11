Chiều 11-8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025), ngày Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2025) và 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và vì một Việt Nam xanh

Phát biểu tại họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết: Báo Nhân Dân, với sứ mệnh và trách nhiệm của một cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, đã chủ động và tích cực lan tỏa những thông tin tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, ngày càng tiếp cận đông đảo công chúng.

"Báo Nhân Dân cũng mong muốn tổ chức những chương trình văn hóa-nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội có ý nghĩa với cộng đồng. Sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an để tổ chức chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và vì một Việt Nam xanh, vì thế được đông đảo các cấp, các ngành và người dân ủng hộ, hướng ứng tích cực" - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Mục tiêu dự kiến ban đầu của chương trình là thu hút khoảng 150.000-200.000 người tham gia, ghi nhận 1 tỉ bước chân chỉ trong một giờ đồng hồ. Tính đến thời điểm này, trên cổng đăng ký trực tuyến, chỉ trong một tuần, số bước chân đã đạt hơn 150 triệu, bằng 1/7 mục tiêu đề ra. Nhiều đơn vị và hàng chục ngàn đoàn viên, thanh niên trên cả nước cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), cho rằng sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, biểu thị sự quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ngay khi có kế hoạch, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an ở các địa phương trên toàn quốc đồng loạt phát động triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và tham gia hoạt động.

Trong đó, lực lượng công an tỉnh, thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức phát động tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Đặc biệt, ngành Công an không chỉ triển khai tuyên truyền vận động mà cũng sẽ tham gia cùng đi bộ.

"Lực lượng công an nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao nói chung và tổ chức các hoạt động thể thao xây dựng thói quen đi bộ, góp phần bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe. Từ đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tích cực, sáng tạo đến từng địa phương, từng đơn vị để mỗi bước chân hôm nay là bước đi vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cấp xã đến tỉnh với tinh thần một giờ một tỉ bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ, hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực xây dựng môi trường lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần vào việc tuyên truyền pháp luật cho người dân; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh bảo vệ Tổ quốc góp phần khẳng định với bạn bè quốc tế về một Việt Nam đoàn kết, tiến bộ, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế" - Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp bày tỏ.

"Cùng Việt Nam tiến bước" là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Từ ngày 25-7 đến ngày 16-8, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia. Đặc biệt, vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 ngày 16-8, những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.



