Văn hóa - Văn nghệ

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ

Yến Anh

(NLĐO)- "Vút bay lên Việt Nam" như một lời tri ân sâu sắc, một bản tuyên ngôn thế hệ, và một khát vọng tương lai.

Mang đến những câu chuyện về tấm gương kiên cường giữ nước, về anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, MV "Vút bay lên Việt Nam" ra mắt khán giả nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. MV là sản phẩm hợp tác giữa nhạc sĩ Dương Trường Giang, Trâm Trần cùng Trung tâm nghệ thuật Be Singer.

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ- Ảnh 1.

"Vút bay lên Việt Nam" mang đến những câu chuyện về tấm gương kiên cường giữ nước, về anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc

Ca sĩ Đinh Hương Lan, giảng viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời là chủ nhiệm dự án, bày tỏ MV không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà hơn thế các con được giáo dục về lòng biết ơn, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc, để giúp cho các con hiểu thêm về truyền thống lịch sử. 

Qua lời bài hát, các con có thể hình dung thêm, học thêm về những năm tháng cha ông đã kiên cường giữ nước, về những hi sinh để giành lại độc lập, và về hành trình bền bỉ xây dựng đất nước. Tình yêu nước luôn hiện hữu trong mỗi trái tim và có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau.

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ- Ảnh 2.

Ca sĩ Đinh lan Hương và các em thiếu nhi Trung tâm nghệ thuật Be Singer

"Cả ê-kíp, từ cô, phụ huynh đến các con đã dốc tâm huyết, nỗ lực hết mình để tạo nên một tác phẩm ý nghĩa - như một lời tri ân, một cách gửi gắm niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi hy vọng "Vút bay lên Việt Nam" sẽ lan tỏa tinh thần yêu nước đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những mầm non sẽ tiếp nối cha ông gìn giữ và phát triển đất nước" - ca sĩ Đinh Hương Lan chia sẻ.

Nhạc sĩ Trâm Trần cho hay mình luôn thấy biết ơn sự hi sinh vĩ đại của cha ông để hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập.

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ- Ảnh 3.

Ca sĩ Đinh Lan Hương và nhạc sĩ Dương Trường Giang

"Khi được nhạc sĩ Dương Trường Giang trao cơ hội đồng sáng tác một tác phẩm cho thanh thiếu nhi nhân ngày Quốc khánh 2-9, mình cảm thấy cực kì hào hứng và vinh dự" - nhạc sĩ Trâm Trần bày tỏ.

Được phối khí với chất liệu nhạc pop nhưng "Vút bay lên Việt Nam" được triển khai trên biên chế của dàn nhạc giao hưởng, tạo cảm giác hùng tráng và mạnh mẽ.

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ- Ảnh 4.

Các em hát bằng niềm tự hào, biết ơn với các thế hệ cha anh với một tâm thế hồn nhiên, trong trẻo

Mở đầu bài hát là phần dàn dây, trống giao hưởng và dàn kèn đồng vẽ nên không gian đậm chất hào hùng của dân tộc Việt Nam, ngay sau đó lại sâu lắng với một cây piano làm nền cho giọng hát thư thả kể chuyện. Càng về cuối bài hát, dàn nhạc tham gia vào lại càng dày thêm như khiến không gian bài hát vỡ oà trong niềm tự hào "Ước mơ và vút bay lên Việt Nam".

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ- Ảnh 5.

50 em nhỏ là những tài năng âm nhạc tại Trung tâm nghệ thuật Be Singer tham gia MV

MV được thực hiện bởi đạo diễn Leo Kây và đạo diễn hình ảnh Khánh Trắng. Câu chuyện trong MV được hiểu như một hành trình kết nối giữa quá khứ – hiện tại – và tương lai, qua góc nhìn trong trẻo và hồn nhiên của các em nhỏ. 

MV quy tụ 50 em nhỏ là những tài năng âm nhạc đang được ươm mầm tại Trung tâm nghệ thuật Be Singer, các em hát bằng niềm tự hào, biết ơn với các thế hệ cha anh với một tâm thế hồn nhiên, trong trẻo, cùng sự kết hợp rất vô tình với các cựu chiến binh khi các bác đang tham quan bảo tàng. Chính sự chân thật, hồn hậu ấy đã khiến những hình ảnh trong MV thêm phần xúc động.

Tin liên quan

Biểu trưng sử dụng trong hoạt động tuyên truyền Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Biểu trưng sử dụng trong hoạt động tuyên truyền Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Logo thể hiện không khí thiêng liêng, ý nghĩa sâu sắc và niềm vui hân hoan của toàn thể quốc dân đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên

