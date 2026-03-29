Thời sự

Di dời chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" hơn 40 năm ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cơ giới được huy động để di dời chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau hơn 40 năm.

Ngày 29-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cẩu chuyên dụng để vận chuyển chiếc máy bay MiG-21 từ phường An Xuyên về trụ sở đơn vị cách đó khoảng 4 km.

Trước khi di chuyển, lực lượng chức năng đã phát quang cây cỏ, dọn dẹp lối đi. Sau đó, xe cẩu được sử dụng để đưa chiếc máy bay Mig21 qua cổng cao hơn 5 m ở vị trí cũ và đưa lên xe chuyên dụng.

Việc di chuyển máy bay MiG-21 được khởi hành vào khoảng 23 giờ ngày 28-3, có cảnh sát giao thông dẫn đường để đảm bảo an toàn.

Di dời chiếc máy bay Mig21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau - Ảnh 1.

Chiếc máy bay MiG-21 ở phường An Xuyên được di chuyển về "nhà mới" vào tối 28-3

Như đã thông tin, trước những thông tin về máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" tại phường An Xuyên, đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân, đã có giấy xác nhận thông tin gửi đến Bảo tàng Quân khu 9.

Theo đại tá Dũng, trước đó, trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia thì Quân chủng Không quân khi đó đã thành lập cơ quan đại diện của Quân chủng ở phía Nam. Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy là đại diện của Tư lệnh Không quân ở phía Nam.

"Được phép của Tư lệnh đã tặng các tỉnh phía Nam một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày và triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải. Các máy bay thuộc quyền quản lý của các tỉnh được tặng và giao cho các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng vào mục đích trưng bày" – đại tá Dũng nêu trong giấy xác nhận.

Cũng theo đại tá Dũng, cơ quan đại diện của Quân chủng đã giải thể sau khi chiến trường Tây Nam giải quyết xong. Tỉnh Minh Hải cũng đã chia tách nhiều lần. Hiện trạng và cách xử lý máy bay MiG-21 tại Cà Mau do cấp thẩm quyền thuộc tỉnh này quyết định.

"Theo tôi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của địa phương làm tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý, nếu cần thiết thì có công văn thông báo cho Quân chủng Phòng không – Không quân hiện nay là được" - đại tá Dũng đề nghị.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay trước đó tỉnh Minh Hải phối hợp với Quân khu 9 chuyển 3 chiếc máy bay về để trưng bày, triển lãm tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh Minh Hải vào năm 1985. Sau khi trưng bày, Quân khu 9 đã chuyển về 2 chiếc, chiếc máy bay MiG-21 còn lại để cho tỉnh Minh Hải rồi được điều chuyển về khu nhà tập thể cán bộ ở phường An Xuyên để tiếp tục trưng bày và triển lãm.

Bảo tàng tỉnh Minh Hải trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định và hiện nay cũng không biết ai là cơ quan quản lý. Do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên thân máy bay đã bong tróc sơn, một số bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thất lạc…

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau trước đó đã lên phương án di dời chiếc máy bay MiG-21 về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xác minh nguồn gốc và đơn vị quản lý. Sau đó, sẽ đề xuất phương án trưng bày chiếc máy bay này ở đâu, còn giờ thì tạm trưng bày ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thông tin về chiếc máy bay Mig21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau

Thông tin về chiếc máy bay Mig21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau

(NLĐO) - Nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về chiếc Mig21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau.

Bà chủ tiệm vàng ở Cà Mau trình báo bị mất trộm

(NLĐO) – Bà Ng.N.Y. đã trình báo công an về việc bị trộm đột nhập lấy đi một số lượng vàng 18K.

Thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong do điện giật ở Cà Mau

(NLĐO) – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong do bị điện giật ở xã Hòa Bình.

Cà Mau di dời Mig21
