Di dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Di dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13

Lê Vĩnh

(NLĐO) - Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, dự kiến thực hiện trong tháng 5-2026

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 16-4, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng TPHCM, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu) trên Quốc lộ 13.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, hiện nay, trạm thu phí này do Tập đoàn Becamex đầu tư quản lý, được xây dựng ngay khu vực giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13, thường xuyên ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do giao lộ này đang bị đóng, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào Quốc lộ 13 bắt buộc phải rẽ phải và quay đầu xe tại giao lộ Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 42, cách đó khoảng 200 m.

TPHCM mở lại giao lộ trên Quốc lộ 13, di dời trạm thu phí - Ảnh 1.

Trạm thu phí do Becamex quản lý vận hành đặt trên Quốc lộ 13, ngay gần đoạn vào cầu Phú Long

Nhằm hạn chế giao cắt giữa lượng xe đi thẳng và quay đầu xe, tại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13 lắp đặt biển cấm rẽ trái và quay đầu xe từ 6 đến 22 giờ. Các loại xe 2 bánh muốn quay đầu xe sẽ rẽ phải vào đường Vĩnh Phú 42 và dừng chờ lưu thông cùng pha đèn với đường Vĩnh Phú 42. Tuy nhiên, trong thời gian qua phát sinh nhiều trường hợp quay đầu xe không tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông được lắp đặt tại giao lộ, gây mất an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, ngày 14-1, Sở Xây dựng chủ trì họp với Công an TPHCM, UBND phường Bình Hòa và phường Lái Thiêu kiểm tra hiện trường, thống nhất mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13 và Tập đoàn Becamex di dời trạm thu phí đến vị trí phù hợp.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý, nghiên cứu thiết kế mở giao lộ, dự kiến thực hiện trong tháng 5-2026. Tập đoàn Becamex đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án di dời trạm thu phí.

Trong thời gian chưa mở giao lộ, Sở Xây dựng sẽ đề nghị Công an TPHCM tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông không đúng quy định tại giao lộ Quốc lộ 13 –Vĩnh Phú 42 và giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13.

Ngày 13-4 vừa qua xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe ben lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Thuận An về trung tâm TPHCM, khi đến đoạn qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều, đang sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.


Tin liên quan

Cận cảnh hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang tiến hành tháo dỡ

Cận cảnh hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang tiến hành tháo dỡ

(NLĐO)- Hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng tuyến cửa ngõ đi Bình Dương (cũ)

Sở Xây dựng TPHCM thông tin toàn cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

(NLĐO) - Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công tháng 1-2027.

Toàn cảnh hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng trên Quốc lộ 13 chính thức thi công

(NLĐO) - Hầm chui ngã 5 Phước Kiến trên Quốc lộ 13 chính thức thi công với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ TPHCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo