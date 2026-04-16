Di dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 16-4, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng TPHCM, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu) trên Quốc lộ 13.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, hiện nay, trạm thu phí này do Tập đoàn Becamex đầu tư quản lý, được xây dựng ngay khu vực giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13, thường xuyên ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do giao lộ này đang bị đóng, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào Quốc lộ 13 bắt buộc phải rẽ phải và quay đầu xe tại giao lộ Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 42, cách đó khoảng 200 m.

Trạm thu phí do Becamex quản lý vận hành đặt trên Quốc lộ 13, ngay gần đoạn vào cầu Phú Long

Nhằm hạn chế giao cắt giữa lượng xe đi thẳng và quay đầu xe, tại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13 lắp đặt biển cấm rẽ trái và quay đầu xe từ 6 đến 22 giờ. Các loại xe 2 bánh muốn quay đầu xe sẽ rẽ phải vào đường Vĩnh Phú 42 và dừng chờ lưu thông cùng pha đèn với đường Vĩnh Phú 42. Tuy nhiên, trong thời gian qua phát sinh nhiều trường hợp quay đầu xe không tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông được lắp đặt tại giao lộ, gây mất an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, ngày 14-1, Sở Xây dựng chủ trì họp với Công an TPHCM, UBND phường Bình Hòa và phường Lái Thiêu kiểm tra hiện trường, thống nhất mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13 và Tập đoàn Becamex di dời trạm thu phí đến vị trí phù hợp.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý, nghiên cứu thiết kế mở giao lộ, dự kiến thực hiện trong tháng 5-2026. Tập đoàn Becamex đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án di dời trạm thu phí.

Trong thời gian chưa mở giao lộ, Sở Xây dựng sẽ đề nghị Công an TPHCM tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông không đúng quy định tại giao lộ Quốc lộ 13 –Vĩnh Phú 42 và giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13.

Ngày 13-4 vừa qua xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu. Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe ben lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Thuận An về trung tâm TPHCM, khi đến đoạn qua khu vực trạm thu phí Lái Thiêu thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều, đang sang đường. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.



