Cận cảnh hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang tiến hành tháo dỡ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cận cảnh hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang tiến hành tháo dỡ

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hàng loạt nhà dân dọc Quốc lộ 13 đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng tuyến cửa ngõ đi Bình Dương (cũ)

Video: Quốc lộ 13 bắt đầu giải tỏa, mở rộng cửa ngõ đi Bình Dương (cũ)

Những ngày đầu tháng 4, dọc tuyến Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, nhiều hộ dân bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều căn nhà mặt tiền đã được cắt xén, lùi sâu vào bên trong khoảng 10–15 m để nhường đất cho dự án.

Một số hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần đã tháo dỡ hoàn toàn nhà cửa và di dời đi nơi khác.

Dọc tuyến đường, nhiều khoảng đất trống xuất hiện sau khi nhà dân được tháo dỡ.

Ông Văn Toàn (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết gia đình vừa hoàn tất việc tháo dỡ phần nhà phía trước để bàn giao mặt bằng. Dù việc thu hẹp diện tích nhà ở ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh, gia đình vẫn đồng thuận vì mong dự án sớm triển khai. “Quốc lộ 13 là tuyến huyết mạch nên phương tiện rất đông, giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe. Người dân mong đường sớm được mở rộng để việc đi lại thuận lợi hơn” – ông Toàn nói.

Không chỉ người dân sinh sống lâu năm, những người thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này cũng kỳ vọng dự án sớm được triển khai. Chị Minh Sang (34 tuổi) cho biết mỗi ngày phải di chuyển trên Quốc lộ 13 vào trung tâm TPHCM làm việc nên thường phải xuất phát từ khoảng 6 giờ sáng để tránh ùn tắc.

“Đây là tuyến đi Bình Dương (cũ) nên xe tải, container rất nhiều. Người dân mong tuyến đường sớm được mở rộng để giảm cảnh kẹt xe kéo dài” – chị Sang chia sẻ.

Theo kế hoạch, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 14.600 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, từ 4–6 làn xe hiện hữu lên 8–10 làn xe. Đặc biệt, khoảng 3,5 km đoạn giữa tuyến sẽ được xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/giờ; bên dưới là hệ thống đường song hành.

Toàn tuyến dự kiến có 10 vị trí giao cắt, trong đó có hai nút giao khác mức tại khu vực Bình Lợi và Bình Phước cũ. Ngoài ra, dự án cũng mở rộng các cầu Đúc Nhỏ và Ông Dầu để bảo đảm đồng bộ hạ tầng.

Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án cần thu hồi đất 1.041 trường hợp, hơn 200 hộ giải tỏa toàn bộ. Đến nay đã chi bồi thường cho 598 trường hợp với gần 4.400 tỉ đồng, nhưng mới có khoảng 25 trường hợp bàn giao mặt bằng (0,26/39,54 ha), khiến tiến độ bị ảnh hưởng.

Theo UBND phường Hiệp Bình, nguyên nhân chính là thiếu quỹ tái định cư.

TPHCM ban đầu bố trí 178 căn hộ và nền đất, trong khi nhu cầu thực tế gần 350 trường hợp, nên vẫn thiếu hàng chục căn hộ và hơn 100 nền đất. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2026.

Công tác di dời hạ tầng dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026. Sau khi có mặt bằng, gói xây lắp khoảng 6.281 tỉ đồng sẽ triển khai; dự án có thể khởi công năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028 do vướng mắc, trong đó có việc trùng hướng tuyến metro.

Việc mở rộng tuyến được kỳ vọng giảm áp lực cửa ngõ Đông Bắc và thúc đẩy phát triển 

 

Tin liên quan

Hình hài dự án Suối Cái gần 6.000 tỉ đồng ở TPHCM dần lộ diện

(NLĐO)- Công trường dự án Suối Cái qua phường Bình Dương đang hối hả thi công, nhiều đoạn kênh đã bê tông hóa sau hơn 2 năm triển khai

Luật Đô thị đặc biệt - mở đường để TPHCM bứt phá: Tháo nút thắt cho siêu đô thị

TPHCM cần một "chiếc áo thể chế" mới để giải quyết những điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới xứng tầm với một siêu đô thị

Hình ảnh công trường đường Vành đai 3 TPHCM trong sáng 31-3

(NLĐO)- Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang tăng tốc thi công, trong đó cầu Bình Gởi dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4

Bình Dương thu hồi đất TPHCM tổng mức đầu tư mở rộng quốc lộ 13
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo