Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp con rùa quý nặng 2,2 kg ở Đà Nẵng

Ngày 1-10, Công an phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), cho biết vừa bàn giao một con rùa quý cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng để thả về thiên nhiên.

Trước đó, ngày 30-9, trong lúc hái rau tại khu vực cánh đồng gần nhà, bà Trần Thị Ngọc (SN 1957, trú tại khối phố Phú Ân, phường Quảng Phú) phát hiện con rùa trên.

Bà Ngọc giao con rùa quý cho Công an phường Quảng Phú và đơn vị này đã bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm

Nghĩ đây là động vật hoang dã quý hiếm nên vợ chồng bà Ngọc đã đến trình báo và chuyển giao con rùa cho Công an phường Quảng Phú.

Ngay sau đó, Công an phường đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe và đã phối hợp bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm.

Con rùa quý này thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Được biết, con rùa quý này có trọng lượng 2,2 kg. Theo ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, đây là loài rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; nằm trong Sách Đỏ, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN); cần được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán...