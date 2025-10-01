Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp con rùa quý nặng 2,2 kg ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp con rùa quý nặng 2,2 kg ở Đà Nẵng

Tr.Thường

(NLĐO) - Bắt được con vật nằm trong Sách Đỏ, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng trình báo cho cơ quan chức năng để thả về thiên nhiên.

Ngày 1-10, Công an phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), cho biết vừa bàn giao một con rùa quý cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng để thả về thiên nhiên.

Trước đó, ngày 30-9, trong lúc hái rau tại khu vực cánh đồng gần nhà, bà Trần Thị Ngọc (SN 1957, trú tại khối phố Phú Ân, phường Quảng Phú) phát hiện con rùa trên.

Phát hiện rùa qúy hiếm 2 , 2 kg ở Đà Nẵng , người phụ nữ báo cho cơ quan chức năng - Ảnh 1.
Phát hiện rùa qúy hiếm 2 , 2 kg ở Đà Nẵng , người phụ nữ báo cho cơ quan chức năng - Ảnh 2.

Bà Ngọc giao con rùa quý cho Công an phường Quảng Phú và đơn vị này đã bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm

Nghĩ đây là động vật hoang dã quý hiếm nên vợ chồng bà Ngọc đã đến trình báo và chuyển giao con rùa cho Công an phường Quảng Phú.

Ngay sau đó, Công an phường đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe và đã phối hợp bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm.

Phát hiện rùa qúy hiếm 2 , 2 kg ở Đà Nẵng , người phụ nữ báo cho cơ quan chức năng - Ảnh 3.
Phát hiện rùa qúy hiếm 2 , 2 kg ở Đà Nẵng , người phụ nữ báo cho cơ quan chức năng - Ảnh 4.

Con rùa quý này thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Được biết, con rùa quý này có trọng lượng 2,2 kg. Theo ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, đây là loài rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; nằm trong Sách Đỏ, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN); cần được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán...

Tin liên quan

Rùa xanh vượt 1.700 km từ Philippines về Côn Đảo đẻ trứng

Rùa xanh vượt 1.700 km từ Philippines về Côn Đảo đẻ trứng

(NLĐO)- Rùa mẹ có thẻ đeo ký hiệu của nước ngoài đã vượt khoảng 1.700 km và đến Hòn Bảnh Cảnh, huyện Côn Đảo để làm tổ, đẻ trứng.

Tổng thống Hungary và Phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm tháp Rùa trong đêm

(NLĐO)- Tối 27-5, ngay khi vừa đến Hà Nội, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân đi dạo, ngắm cảnh một số tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Rùa núi vàng quý hiếm được phát hiện tại Côn Đảo

(NLĐO) - Rùa núi vàng là loài rùa quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao và được bảo vệ nghiêm ngặt.

động vật hoang dã động vật hoang dã quý hiếm Đà Nẵng rùa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo