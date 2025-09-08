HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Rùa núi vàng quý hiếm được phát hiện tại Côn Đảo

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO) - Rùa núi vàng là loài rùa quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 8-9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (TP HCM) cho biết Trạm Côn Sơn - Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế vừa tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên một con rùa núi vàng do Trạm Rađa 32 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) bàn giao.

Rùa núi vàng quý hiếm được phát hiện tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Rùa núi vàng được phát hiện và bàn giao để thả về rừng tự nhiên

Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là loài rùa quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép để buôn bán. Chúng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam (Nhóm IIB), được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR). Loài rùa này được bảo vệ nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam và quốc tế; mọi hành vi săn bắt, buôn bán đều bị cấm.

Rùa núi vàng phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và một phần Nam Á, được nhận diện bởi mai gồ cao màu vàng, giữa các tấm vảy có đốm đen, chân hình trụ với móng thuôn dài, không có màng. 

Loài rùa này ăn lá cây, trái cây và một số động vật nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Rùa núi vàng quý hiếm được phát hiện tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thả rùa núi vàng về với môi trường tự nhiên

Rùa núi vàng vừa được tiếp nhận là rùa cái, nặng 1,6 kg, mai dài 34 cm, rộng 19 cm, trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi kiểm tra tổng quát, xác nhận không bị thương hay nhiễm bệnh, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã phối hợp cùng đại diện Trạm Rađa 32 tiến hành thả rùa về môi trường rừng tự nhiên.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế – Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết địa điểm thả rùa được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm có thảm thực vật phong phú, nguồn nước dồi dào và ít sự tác động của con người.

Tin liên quan

Bắt được loài động vật quý hiếm, người đàn ông ở Tây Ninh liền giao cho công an

Bắt được loài động vật quý hiếm, người đàn ông ở Tây Ninh liền giao cho công an

(NLĐO) – Sau khi tiếp nhận từ người dân, cá thể tê tê được bàn giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc.

Bò biển quý hiếm mắc cạn, chết sau nỗ lực cứu hộ bất thành của người dân

(NLĐO)- Người dân Côn Đảo phát hiện bò biển, loài động vật biển quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt, bị mắc cạn và chết.

Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm

(NLĐO) - Con vật quý hiếm này hoảng loạn, phát ra tiếng kêu trong đêm vì bị mắc kẹt trong chiếc lừ đơm tôm của người dân.

Ban Quản lý vườn quốc gia Côn Đảo Rùa Núi Vàng rùa quý hiếm bảo tồn thiên nhiên rừng tự nhiên
