Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ trẻ phát hiện điều bất ngờ

Chiều 25-4, Bệnh viện Gia An 115 TPHCM cho hay vừa lấy thành công viên sỏi mật to như quả trứng gà chiếm gần hết lòng túi mật của một phụ nữ.

Bệnh nhân là chị B.A.D (37 tuổi, ở TPHCM), được phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật cho bệnh nhân

Kết quả chụp MRI ghi nhận một viên sỏi túi mật kích thước khoảng 67x35 mm. Đáng chú ý, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ rệt trước đó dù viên sỏi đã tồn tại trong thời gian dài. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy ra viên sỏi hơn 5cm.

Theo ThS-BS Phan Bảo Toàn, Khoa Ngoại-Bệnh viện Gia An 115, sỏi túi mật là bệnh lý khá phổ biến nhưng nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe.

Phần lớn sỏi túi mật hình thành do rối loạn thành phần dịch mật, trong đó phổ biến nhất là sỏi cholesterol, xảy ra khi nồng độ cholesterol trong dịch mật tăng cao và kết tinh thành sỏi.

Viên sỏi mật khổng lồ được lấy ra

Ngoài ra, tình trạng ứ đọng dịch mật, nhiễm trùng đường mật, thói quen ăn nhiều chất béo, ít vận động hoặc thói quen bỏ bữa, đặc biệt là nhịn ăn sáng trong thời gian dài, có thể làm dịch mật ứ đọng trong túi mật, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Các yếu tố như thừa cân, béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh sỏi mật cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

"Không phải tất cả trường hợp sỏi túi mật đều phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, với những viên sỏi kích thước lớn (thường từ khoảng 3cm trở lên), chiếm gần hết lòng túi mật hoặc tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, phẫu thuật cắt túi mật là phương pháp điều trị hiệu quả giúp xử trí triệt để sỏi và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm" - BS Toàn khuyến cáo.