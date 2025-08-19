Di sản Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ vừa công bố loạt ấn phẩm mới trong bộ "Di sản Hồ Chí Minh" cùng nhiều tựa sách giá trị về lịch sử, cách mạng và kháng chiến.

Bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" bổ sung nhiều tựa mới

Với bề dày hơn 35 năm, đến nay bộ "Di sản Hồ Chí Minh" đã có trên 60 tựa sách, bản đồ với nhiều định dạng: sách giấy, ebook, audiobook. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp cho bạn đọc phổ thông cũng như các cơ quan, đơn vị, trường học trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" của NXB Trẻ

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, NXB Trẻ đã giới thiệu thêm các tựa mới: "Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm"; "Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam"; "Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam"; "Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau"; và "Hồ Chí Minh - Tầm nhìn vượt thời gian".

Các cuốn sách trong bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" trưng bày tại đường sách TP HCM

Đáng chú ý, cuốn Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sách tái hiện quá trình hình thành, phát triển của lực lượng công an, cùng những lời dặn dò, quan điểm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, NXB Trẻ còn phát hành "Sổ tay Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", cung cấp miễn phí dưới dạng online cho các cơ quan, đơn vị và bạn đọc quan tâm.

Những tựa sách mới về lịch sử và cách mạng

Cùng dịp này, NXB Trẻ giới thiệu sách Dấu chân những người yêu nước của TS. Nguyễn Văn Khoan. Tác giả đã bỏ nhiều công sức sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng để khắc họa những nhân vật tiêu biểu như: Hoàng Trọng Mậu - Tổng Tư lệnh Quang Phục quân; Lê Hồng Sơn - sáng lập viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Dương Bạch Mai - trí thức yêu nước; Hoàng Đạo Thúy - nhà cách mạng và nhà văn hóa; Hoàng Minh Giám - người cùng đất nước đi trọn chặng đường lịch sử; Lương Định Của – bác sĩ nông học thứ 96 của Nhật Bản...

Sách "Dấu chân những người yêu nước"

Qua 16 bài viết, tác phẩm giúp độc giả hiểu thêm về hành trình, khát vọng và sự hy sinh của những con người góp phần làm nên lịch sử dân tộc.

Một tác phẩm đáng chú ý khác là tiểu thuyết "Chuyện ba người lính" của nhà văn Vũ Công Chiến, dự kiến ra mắt cuối tháng 8-2025. Tác phẩm kể lại hành trình quân ngũ của một tân binh từ ngày nhập ngũ đến khi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975.

Theo nhận định của PGS-TS Phạm Xuân Thạch, đây là tác phẩm "đa chiều, phức tạp, dựng lại thế giới người lính với cả vẻ đẹp anh hùng lẫn những bi kịch đời thường".