Khai mạc triển lãm "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

Triển lãm ảnh tái hiện 80 năm lịch sử dân tộc

Sáng 19-8, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), triển lãm ảnh với chủ đề "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" chính thức khai mạc.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất - bản anh hùng ca vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ XX.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Sau khi giành được độc lập, dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định ý chí sắt son, vượt qua muôn vàn thử thách để xây dựng đất nước hòa bình, phát triển, hội nhập. Trong suốt 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, với 100 bức ảnh tư liệu quý, triển lãm tái hiện chặng đường hào hùng của dân tộc từ cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Những trang sử vàng được tái hiện, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến những chiến công vang dội trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm cũng khắc họa rõ dấu ấn của phong trào cách mạng tại Sài Gòn - Chợ Lớn và các tỉnh lân cận, nơi hơn một triệu quần chúng xuống đường ngày 25-8-1945, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Tháng Tám. Tiếp đó là thắng lợi lịch sử Mùa Xuân 1975, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

TP HCM vững bước hội nhập và sắc màu văn hóa - du lịch

Ngoài không gian triển lãm tại đường Nguyễn Huệ, trên tuyến đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao), Ban tổ chức cũng giới thiệu triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vững tin hướng tới kỷ nguyên mới" với 70 bức ảnh phản ánh bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện của TP HCM trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia xem khai triển lãm

Bên cạnh đó, tại Công viên Chi Lăng, triển lãm "Sắc màu văn hóa - du lịch Thành phố Hồ Chí Minh" giới thiệu hình ảnh đặc trưng về thiên nhiên, con người, văn hóa, di sản, kiến trúc và đời sống đô thị của thành phố, qua đó quảng bá hình ảnh một TP HCM năng động, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm kéo dài từ nay đến ngày 5-9, là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là dịp để nhân dân và du khách cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, thêm trân trọng giá trị độc lập, tự do hôm nay và tiếp thêm niềm tin, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.