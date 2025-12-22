HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đi thả lưới một mình, người đàn ông tử vong trên biển

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng được phát hiện tử vong trên biển sau nhiều giờ mất tích khi đi đánh cá

Sáng 22-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.X.A. (SN 1961, ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) sau hơn nhiều giờ mất tích trên biển.

Trước đó, sáng 21-12, vợ chồng ông A. mang lưới ra khu vực biển xã Sơn Mỹ để đánh bắt cá. Đến trưa cùng ngày, người vợ quay về trước, ông A ở lại tiếp tục thả lưới. Tuy nhiên, đến chiều tối, không thấy chồng trở về, người vợ cùng một số người dân tổ chức đi tìm.

Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện nón và lưới của ông A. trôi dạt vào bờ biển.

Đi thả lưới một mình, người đàn ông tử vong trên biển - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình ông T.X.A.

Nghi ngờ nạn nhân bị sóng cuốn mất tích, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển và trên biển suốt đêm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 22-12, thi thể ông A. được phát hiện tại khu vực bờ kè biển Bình Châu (TP HCM), cách xa vị trí nghi gặp nạn ban đầu.

Sau khi phát hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về địa phương để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, ông T.X.A. là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thắng Hải, xã Sơn Mỹ. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan theo quy định.

