Bạn đọc

Góc nhìn luật sư vụ tường sập, học viên tử vong khi mắc võng ngủ chờ sát hạch lái xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Hai học viên khi đang nghỉ ở căn tin của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên thì bị gạch, bê tông đè xuống.

Vào sáng 16-12, nhóm học viên chờ đến lượt sát hạch lái xe đã mắc võng vào bức tường gạch ở khu vực căn tin của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng để nghỉ. Bất ngờ, mảng tường đổ sập, gạch và bê tông rơi xuống đè trúng hai người.

Pháp lý - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Dù nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Đặng Văn Kiên, 49 tuổi, không qua khỏi. Người còn lại bị thương.

Mắc võng nghỉ ngơi là nhu cầu bình thường

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết đây tai nạn xảy ra tại cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, do đơn vị này tổ chức.

Việc học viên mắc võng nghỉ ngơi trong thời gian chờ đến lượt sát hạch lái xe là nhu cầu sinh hoạt bình thường. Trường hợp học viên mắc võng vào tường tại khu vực căn tin, nếu không có biển cấm hoặc cảnh báo nguy hiểm, thì không đủ căn cứ để xác định lỗi của nạn nhân.

Vụ việc trên, mảng tường gạch tại khu vực căn tin bất ngờ đổ sập cho thấy công trình không bảo đảm an toàn, trong khi đây là khu vực phục vụ học viên thi sát hạch lái xe. Trung tâm đào tạo và sát hạch cũng như đơn vị vận hành, khai thác khu vực căn tin với tư cách là đơn vị quản lý, sử dụng công trình, có nghĩa vụ bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người xung quanh.

Theo Nghị định số 160/2024/NĐ-CP, cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về cơ sở vật chất, bao gồm sân sát hạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên; trang thiết bị đầy đủ; mặt sân bằng bê tông hoặc nhựa; hệ thống thoát nước, vạch sơn rõ ràng... Các quy định này nhằm bảo đảm an toàn và đủ điều kiện tổ chức sát hạch lái xe .

Trường hợp đơn vị tổ chức sát hạch không bảo đảm điều kiện an toàn, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng xử phạt hành chính, xem xét thu hồi giấy phép hoạt động sát hạch và yêu cầu trung tâm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn. Ngoài ra buộc khắc phục hậu quả, yêu cầu cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đạt chuẩn trong thời hạn nhất định.

Phân định trách nhiệm

Việc để xảy ra sự cố làm một người tử vong cho thấy có dấu hiệu thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra, bảo trì cơ sở vật chất. Trường hợp cơ quan chức năng xác định bên quản lý hoặc bên vận hành khu vực căn tin biết hoặc phải biết tường gạch không bảo đảm yêu an toàn nhưng vẫn để học viên, khách sử dụng, không có biện pháp ngăn chặn hoặc cảnh báo, dẫn đến tường đổ sập gây hậu quả chết người, thì phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi gây ra. Hành vi này có dấu hiệu của Tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do công trình gây ra cho người khác. Trường hợp người thi công hoặc đơn vị quản lý có lỗi thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Theo đó, đơn vị quản lý trung tâm hoặc đơn vị vận hành khu vực căn tin có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình người bị tử vong như chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất và các nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có). 

Trường hợp công trình thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của nhiều chủ thể khác nhau, trách nhiệm bồi thường có thể được xem xét theo hướng liên đới, căn cứ vào phạm vi quản lý, khai thác sử dụng thực tế của từng bên.

