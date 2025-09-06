Di tích Óc Eo - Ba Thê trở thành di sản thế giới

Hội nghị khoa học góp ý, đánh giá bản thảo Hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới vừa được UBND tỉnh An Giang tổ chức tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Xây dựng hồ sơ Lê Trung Hồ cho biết tỉnh An Giang đang tập trung hoàn tất các bước thủ tục cuối cùng để lập hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý di sản. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30-9-2025 sẽ gửi bản thảo hồ sơ đề cử và trước ngày 1-2-2026 sẽ gửi hồ sơ đề cử chính thức cho Trung tâm Di sản thế giới.

Hội nghị khoa học góp ý, đánh giá Hồ sơ về Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha. Với những giá trị nổi bật, năm 2012, di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tháng 1-2022, Trung tâm Di sản thế giới đã đưa khu di tích vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới.