Đi tiểu liên tục là dấu hiệu của bệnh gì?

Đi tiểu nhiều lần trong ngày là tình trạng phổ biến, đặc biệt khi lượng nước uống không tăng, thường khiến nhiều người lo lắng về các bệnh lý nghiêm trọng như suy thận mạn.
Không ít trường hợp khi gặp triệu chứng này đã tự liên hệ đến suy thận do hiểu sai bản chất vấn đề. Tuy nhiên, đi tiểu liên tục không phải là dấu hiệu điển hình của suy giảm chức năng thận và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ sót những nguyên nhân thực sự cần được điều trị.
Trong thực tế lâm sàng, nhiều người bệnh đến khám vì đi tiểu nhiều lần trong ngày, thậm chí cả ban đêm nhưng không có biểu hiện đau rõ rệt.
Không ít trường hợp trước đó đã tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp không chính thống. Ngược lại, cũng có những người trì hoãn thăm khám vì cho rằng đây chỉ là rối loạn nhẹ, dẫn đến bệnh lý tiến triển âm thầm.
Theo ThS-BS Tang Chí Quyền, Đơn vị Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện An Bình TPHCM, các nguyên nhân thường gặp của tình trạng đi tiểu nhiều lần chủ yếu liên quan đến bàng quang hoặc đường tiết niệu dưới hơn là do thận.
Trong đó, bàng quang tăng hoạt là tình trạng bàng quang co bóp quá mức, gây cảm giác buồn tiểu đột ngột, khó nhịn, đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm dù lượng nước tiểu mỗi lần không nhiều. Đây là nguyên nhân khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ sót do không liên quan đến nhiễm khuẩn hay sỏi rõ ràng.
Ở nam giới, đặc biệt sau 40 tuổi, tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là nguyên nhân rất thường gặp. Tuyến tiền liệt to lên gây chèn ép niệu đạo, làm cản trở dòng nước tiểu, khiến bàng quang phải tăng co bóp để tống nước tiểu ra ngoài. Hậu quả là người bệnh đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tia tiểu yếu và có cảm giác tiểu không hết.
Ngoài ra, nhiễm khuẩn đường tiết niệu cũng là nguyên nhân phổ biến. Người bệnh ban đầu có thể chỉ có các triệu chứng nhẹ như tiểu buốt, tiểu rắt hoặc khó chịu vùng hạ vị. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể lan lên thận gây viêm thận – bể thận cấp, làm suy giảm chức năng thận.
Ở một số trường hợp, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền như đái tháo đường và tăng huyết áp, nhiễm khuẩn kéo dài còn có thể tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết – một tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
"Vì vậy, khi có biểu hiện đi tiểu nhiều lần kéo dài, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu đêm, tiểu không hết hoặc mệt mỏi, việc thăm khám là cần thiết để xác định nguyên nhân. Các phương tiện chẩn đoán cơ bản như xét nghiệm nước tiểu, đo đường huyết và siêu âm hệ tiết niệu có thể giúp định hướng chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp" - BS Quyền lưu ý thêm.
Không phải tất cả các trường hợp đi tiểu nhiều đều nguy hiểm nhưng việc đánh giá đúng nguyên nhân đóng vai trò quan trọng trong điều trị hiệu quả. Phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp cải thiện triệu chứng mà còn góp phần phòng ngừa biến chứng lâu dài, đặc biệt là bảo tồn chức năng thận.
