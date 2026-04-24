HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

HIẾM GẶP: Cứu bệnh nhân đi tiểu ra phân

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Đây là bệnh lý nghiêm trọng, hiếm gặp, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời thì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp gặp bệnh lý hiếm gặp. Trước đó, một bệnh nhân nam 74 tuổi (ngụ xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với các biểu hiện bất thường như: đi tiểu ra phân (dịch màu vàng và có mùi hôi), ra khí, tiểu buốt rát…

HIẾM GẶP: Cứu bệnh nhân đi tiểu ra phân - Ảnh 1.

Các y bác sĩ phẫu thuật, xử lý ca bệnh hiếm gặp

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác định bệnh nhân bị rò bàng quang – đại tràng xích ma.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, trên nền bệnh nhân có nhiều bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, gout, lao phổi… Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi để giải quyết tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận đại tràng xích ma và trực tràng cao dính chặt vào mặt sau bàng quang, tổ chức viêm xơ dày, gây khó khăn cho việc bóc tách. Sau khi gỡ dính cẩn thận, các bác sĩ phát hiện lỗ rò kích thước khoảng 0,5cm thông từ đại tràng vào bàng quang.

Bàng quang có lỗ rò được cắt xén đến tổ chức lành và khâu kín, đồng thời, phẫu thuật viên tiến hành cắt đoạn đại tràng xích ma bệnh lý và tái lập lưu thông tiêu hóa bằng dụng cụ khâu nối hiện đại. Ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn, xử lý triệt để tổn thương, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Sáu ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể đi lại, hoạt động, ăn uống bình thường, không còn buốt rát khi đi tiểu, nước tiểu trong.

Rò bàng quang - đại tràng xích ma là tình trạng xuất hiện một đường thông bất thường giữa bàng quang và đại tràng xích ma, khiến phân từ đại tràng xích ma rò rỉ vào bàng quang gây viêm nhiễm nặng. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đái ra khí, ra phân.

Đây là bệnh lý nghiêm trọng, hiếm gặp. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn kéo dài, viêm bàng quang mạn tính, nhiễm trùng lan lên thận gây viêm thận bể thận, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm kéo dài còn có thể làm người bệnh suy kiệt, rối loạn tiêu hóa nặng, và trong một số trường hợp liên quan đến bệnh lý nền, bệnh có thể diễn tiến phức tạp hơn, đặc biệt ở người cao tuổi.


Tin liên quan

Bệnh viện Bình Dân tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người

Bệnh viện Bình Dân tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người

(NLĐO)- Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi và nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Tổ chức Y tế Thế giới công bố tin vui đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM

(NLĐO) - Tổ chức Y Thế giới (WHO) vừa công nhận Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM là phòng xét nghiệm tham chiếu coronavirus toàn cầu

Người bệnh BHYT mua thuốc bên ngoài, bệnh viện bị trừ tiền

(NLĐO)- BHXH TPHCM khẳng định bệnh nhân BHYT mua thuốc bên ngoài thì sẽ chi trả trực tiếp, sau đó trừ vào dự toán chi của bệnh viện

bác sĩ bệnh viện hiếm gặp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo