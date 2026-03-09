Ngày 9-3, Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.



Khu vực xảy ra tai nạn là lối ngang qua đường sắt tự mở. Ảnh: H.Th.

Theo đó, khoảng 20 giờ 3 phút ngày 8-3, một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 17L1-60.xx lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi rẽ vào lối ngang dân sinh tự mở tại ngõ 210 Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt), người đàn ông đi xe máy bị tàu SE19 tông trúng. Cú tông mạnh khiến người đàn ông cùng xe máy bị hất văng khoảng 20 m, tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đ.H.Y (SN 1974, trú tại Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt tổ chức khám nghiệm và giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.