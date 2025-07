Địa chỉ, số điện thoại các trung tâm hành chính công ở tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập

Dưới đây là địa chỉ và số điện thoại các trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, xã của tỉnh Tây Ninh mới và số điện thoại đường dây nóng của UBND cấp xã tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp cho các tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh (mới) đặt ở 2 nơi:

- Trụ sở 1: Tầng 2, khối nhà cơ quan 4, khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, số 2, đường Song Hành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An cũ). Điện thoại: 02723.979.299 hoặc 0918.700.837.

Một trung tâm phục vụ hành chính công ở tỉnh Tây Ninh (mới)

- Trụ sở 2: Số 83, đường Phạm Tung, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũ). Điện thoại: 02763.922.009.

Địa chỉ trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công và số điện thoại đường dây nóng của 60 xã, phường mới thuộc khu vực tỉnh Long An (cũ):

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kiến Tường

Khu phố 10, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh (trụ sở cũ Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường). Điện thoại: 02723.840.195

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Hiệp

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh (trụ sở UBND xã Bình Hiệp). Điện thoại: 02723.951.085

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuyên Thạnh

Ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh (Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Thạnh Hưng cũ). Điện thoại: 02723.957.710

4. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Khánh Hậu

Số 337 đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh (trụ sở UBND phường Khánh Hậu cũ). Điện thoại: 02723.511.338

5. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long An

Số 76 đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Tân An cũ). Điện thoại: 02723.831.725

6. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân An

Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (trụ sở UBND xã Bình Tâm cũ). Điện thoại: 02723.829.202

7. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhựt Tảo

Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: Điện thoại: 02723.767.999

8. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Trụ

Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.725.999

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vàm Cỏ

Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.717.999

10. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.670.118

11. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hưng

Số 1 Tôn Đức Thắng, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.861.325

12. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Châu

Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.987.450

13. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Điền

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.860.399

14. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Hưng

Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.978.196

15. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuyên Bình

Ấp 1, xã Vĩnh Bình, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02726.292.888

16. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hưng

Đường 30/4 khu phố Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.848.510

17. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Hòa

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0945.484.539

18. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mộc Hóa

Ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0914.496.359

19. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh

Khu phố 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.844.160

20. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhơn Hòa Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.948.127

21. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hậu Thạnh

Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.846.124

22. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhơn Ninh

Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.767.777

23. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thành

Ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0911.256.881

24. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Tây

QL 62, Ấp Cá Ràng, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.916.319

25. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.858.144

26. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Phước

Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.859.072

27. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Thành

Khu phố 1, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh (TTHCC huyện Đức Huệ trước đây). Điện thoại: 02723.898.788

28. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Huệ

Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (UBND xã Bình Hòa Nam trước đây). Điện thoại: 091.518.7881

29. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Quý

Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.654.099

30. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Giuộc

Quốc lộ 50, khu phố Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 2723.212.714

31. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Lộc

ĐT 835, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.737.921

32. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Lý

ĐT835B, ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.892.019

33. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Vĩnh Tây

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.876.034

34. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Tập

ĐT 830, ấp Tân Đông, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.876026

35. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hựu

ĐT 826B; ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.884.012

36. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Đước

đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.885.655

37. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lân

Quốc lộ 50, ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.881.031

38. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cang

ĐT 830, ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.681.456

39. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Lệ

ĐT 830, ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.680.690

40. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Rạch Kiến

ĐT 835, ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.880.209

41. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ An

Khu dân cư vượt lũ xã Mỹ Phú (ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh). Điện thoại: 02723 802204

42. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Thạnh

đường tỉnh 817, ấp 4, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0853 864 472

43. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Long

đường tỉnh 817, ấp Long Thạnh, xã Tân Long (mới), tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0916620757

44. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thủ Thừa

khu phố 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.611.533 hoặc

0859.611.355

45. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Đức

Số 7, đường Kênh mới, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.871.278

46. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Hòa

Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.873.064

47. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Lợi

Đường số 1, Khu dân cư xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại:02723.630.456

48. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bến Lức

Số 01, Lê Văn Vịnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.871.204

49. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Yên

Khu 1, Ấp Chợ-Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02723.870.404

50. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Ninh

Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh (xã An Ninh Đông cũ). Điện thoại: 02723.853.210

51. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Hòa

Đường ĐT824, Khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (thị trấn Đức Hòa cũ). Điện thoại: 02723.850.131

52. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Lập

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (xã Mỹ Hạnh Bắc cũ). Điện thoại: 02723.849.989

53. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hậu Nghĩa

Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (TTHCC huyện Đức Hòa cũ). Điện thoại: 02723.851.288

54. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Hòa

Khu vực 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh (thị trấn Hiệp Hòa cũ). Điện thoại: 02723.854.023

55. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Khánh

Quốc lộ N2, ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh (xã Hòa Khánh Nam cũ). Điện thoại: 02723.851.032

56. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hạnh

Số 19, đường Giồng Lớn, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (xã Mỹ Hạnh Nam cũ). Điện thoại: 02723.849.135

57. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lục Long

Đường 827C, ấp Long Thành, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh. (UBND xã Long Trì cũ). Điện thoại: 02723.877.013

58. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tầm Vu

307A Đỗ Tường Tự, khu phố 2, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. (TTHCC huyện Châu Thành cũ). Điện thoại: 02723.877.060

59. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thuận Mỹ

Đường 827, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh. (UBND xã Thuận Mỹ cũ). Điện thoại: 02723.879.016

60. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Công

Đường tỉnh 827, ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh (UBND xã Vĩnh Công cũ). Điện thoại: 02723.877.097

Địa chỉ trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công và số điện thoại 36 xã, phường mới thuộc khu vực tỉnh Tây Ninh (cũ):

1. Phường Tân Ninh

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Ninh

- Số 82, đường Phạm Tung, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763811346

2. Phường Bình Minh

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh

- Số 601, đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763822293, 0913.843409.

3. Phường Ninh Thạnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Thạnh

- Số 1350, Đường DT781, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0276.3777899, 0909.333145.

4. Phường Long Hoa

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Hoa

- Số 4 Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0909.476.612

5. Phường Hòa Thành

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Thành

- Số 430 khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276.3843774, 0366.672.337

6. Phường Thanh Điền

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Điền

- Số 18, hẻm 10, đường số 6, Lạc Long Quân, khu phố Hiệp Hòa, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0918.585875

7. Phường Trảng Bàng

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bàng

- Số 3 đường Gia Long, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0918.353608

8. Phường An Tịnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Tịnh

- QL22, khu phố An Bình, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0989745292

9. Phường Gò Dầu

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Dầu

- Đường Nguyễn Hữu Thọ, nội ô thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0914707792

10. Phường Gia Lộc

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gia Lộc

- Khu phố Suối Cao A, xã Phước Đông, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0943416534

11. Xã Hưng Thuận

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Thuận

- Đường 789, ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0937.511.203

12. Xã Phước Chỉ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Chỉ

- Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0976535363

13. Xã Thạnh Đức

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Đức

- Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0913010008

14. Xã Phước Thạnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Thạnh

- Quốc lộ 22B, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0914.014082

15. Xã Truông Mít

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Truông Mít

- Ấp 7, xã Bàu Đồn, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0974.333440

16. Xã Lộc Ninh

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lộc Ninh

- Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0276.3724108, 0977425257

17. Xã Cầu Khởi

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cầu Khởi

- Đường ĐH1, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0918057770

18. Xã Dương Minh Châu

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Dương Minh Châu

- Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0276.3877257, 081 4435272

19. Xã Tân Đông

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Đông

- Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Di động:

- Số điện thoại: 0385703718

20. Xã Tân Châu

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Châu

- Khu phố 3, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0963.334.698

21. Xã Tân Phú

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Phú

- Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0385837570

22. Xã Tân Hội

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hội

- Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0931796600

23. Xã Tân Thành

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành

- Ấp 4, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0986303364

24. Xã Tân Hòa

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hòa

- ĐT 794, ấp 2, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 02763.750.404

25. Xã Tân Lập

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lập

- Tổ 14, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276.3742.139, 0327.208848.

26. Xã Tân Biên

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Biên

- Khu phố 7, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0963292979.

27. Xã Thạnh Bình

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Bình

- Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763874323, 0975409803, 0913855016.

28. Xã Trà Vong

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Vong

- Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763874330, 0983.444154

29. Xã Phước Vinh

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước Vinh

- Đường 788, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276-3786614

30. Xã Hòa Hội

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Hội

- Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763.784103

31. Xã Ninh Điền

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ninh Điền

- Tỉnh lộ 781, ấp Thành Tây, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763.783217

32. Xã Châu Thành

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Thành

- Số 935, đường Hoàng Lê Kha, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276.3790222

33. Xã Hảo Đước

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hảo Đước

- Tổ 1, ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276-3782139

34. Xã Long Chữ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Chữ

- Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0979671092

35. Xã Long Thuận

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thuận

- Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 02763760339

36. Xã Bến Cầu

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bến Cầu

- Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02763 761774