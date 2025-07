Quá trình công tác của tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang

Tây Ninh: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út sinh ngày 3-12-1969; quê quán: Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sỹ kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Út

Quá trình công tác:

- Từ tháng 11-2010 đến tháng 5-2013: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

- Từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 10-2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

- Từ tháng 11-2014 đến tháng 7-2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

- Từ tháng 8-2015 đến tháng 9-2015: Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 5-2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

- Từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2019: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

- Từ tháng 10-2019 đến 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

- Ngày 14-10-2020, đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Long An khóa IX, ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

An Giang: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng sinh ngày 2-4-1977, quê quán: Xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồ Văn Mừng

Quá trình công tác:

- Trước 2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

- Từ tháng 8-2013 đến tháng 9-2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Từ tháng 9-2015 đến tháng 10-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh.

- Từ tháng 11-2015 đến tháng 8-2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hồ Văn Mừng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Từ tháng 8-2021 đến tháng 9-2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 12-9-2024, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Mừng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu ông Hồ Văn Mừng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng Tháp: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang sinh ngày 10-7-1977; quê quán: Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Trí Quang

Quá trình công tác:

- Từ tháng 7-2009 đến tháng 2-2013: Chuyên viên Phòng Nghiên cứu, Phó Trưởng Phòng Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Từ tháng 2-2013 đến tháng 5-2015: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Từ tháng 5-2015 đến tháng 11-2015: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp.

- Từ tháng 11-2015 đến tháng 12-2020: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Từ tháng 12-2020 đến tháng 8-2022 : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Từ tháng 8-2022 đến tháng 10-2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020-2025.

- Từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 24-2-2025: Được chỉ định giữ chức Quyền Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 28-2: Được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày 28-3-2025, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Trần Trí Quang làm chủ tịch UBND tỉnh.

Vĩnh Long: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời sinh ngày 4-4-1972; quê quán: Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng- Chính quyền Nhà nước và Tiến sĩ ngành Chính trị học; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Lữ Quang Ngời

Quá trình công tác:

- Trước tháng 10-2015: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long; Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long.

- Tháng 10-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long.

- Tháng 12-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

- Tháng 7-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Long.

- Tháng 1-2020: Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX đã bầu ông Lữ Quang Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tháng 2-2020: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với ông Lữ Quang Ngời.

- Ngày 2-7-2021: HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục bầu ông Lữu Quang Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Cà Mau: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại sinh ngày 20-8-1971; quê quán: Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật kinh tế, cử nhân Luật; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Phạm Thành Ngại

Quá trình công tác:

- Từ tháng 6-1994 đến tháng 11-2000: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

- Từ tháng 12-2000 đến tháng 7-2003: Phó Chánh Văn phòng, quyền Chánh Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời.

- Từ tháng 8-2003 đến tháng 7-2005: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời.

- Từ tháng 8-2005 đến tháng 4-2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

- Từ tháng 5-2010 đến tháng 12-2010: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời.

- Từ tháng 1-2011 đến tháng 4-2013: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

- Từ tháng 5-2013 đến tháng 5-2018: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Tỉnh ủy viên (tháng 10-2015).

- Từ tháng 6-2018 đến tháng 7-2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Từ tháng 8-2020 đến tháng 9-2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cà Mau; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10-2020).

- Từ tháng 9-2021 đến tháng 10-2021: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

- Từ tháng 10-2021 đến tháng 11-2024: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

- Từ tháng 11-2024 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.