Gã thợ cơ khí dụ dỗ các cô gái ở Nhơn Trạch đến chỗ vắng "tâm sự"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Quyền (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giả danh công an gạ tình cướp tài sản.



Theo kết quả điều tra của Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch, thông qua mạng xã hội Zalo, Quyền làm quen với chị C. (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, đến chiều 13-1-2019, Quyền đến phòng trọ của chị C. ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để gặp nhau, hai bên cùng ra mắt.

Sau đó Quyền chủ động rủ chị C. lên nhà một người bạn ở TX.Dĩ An, Bình Dương chơi. Đến tối cùng ngày thì hai người quay về huyện Nhơn Trạch. Trên đường về gần đến phòng trọ chị C. thì Quyền tấp xe vào đoạn đường vắng ở khu dân cư Long Thọ - Phước An (thuộc ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để tâm sự.

Tại đây, Quyền lộ rõ bản tính xấu xa, đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị C từ chối, chống cự quyết liệt. Không thực hiện được ý đồ đen tối, Quyền dùng vũ lực khống chế chị C. rồi trấn lột 5 vòng vàng ximen, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động.

Sau khi lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân, gã đàn ông đê tiện này lên xe bỏ trốn, để cô gái một mình trong đêm tối đi bộ về nhà.

Sau khi bị cướp tài sản, chị C. đã đến cơ quan công an trình báo. Chị này còn cho hay, trong khoảng thời gian quen nhau, đối tượng luôn giới thiệu làm trong ngành công an nên chị rất tin tưởng nên mất cảnh giác.



Điều đáng nói là sau khi bị cướp tài sản, chị C. nhắn tin để đòi lại nữ trang thì bị đối tượng này đưa danh công an ra để thách thức, đe dọa.

Từ tin báo của chị C., lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, đi tìm kẻ mang danh công an cướp tài sản của phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Từ những dấu vết, đặc điểm nhận dạng về đối tượng mà nạn nhân kể lại, lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng gửi thông báo đến công an các địa phương trên địa bàn huyện để nhờ hỗ trợ xác minh tìm kiếm.

Bên cạnh đó, một nhóm điều tra viên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng. Qua phân tích dữ liệu thu thập được, lực lượng trinh sát nhận định nhiều khả năng đối tượng là người cư ngụ tại địa phương nên mới nắm chắc địa bàn để điều nạn nhân vào chỗ vắng gây án và tẩu thoát.

Đến chiều 15-1, sau khi đã xác định được kẻ nghi vấn, lực lượng trinh sát tiến hành bắt Bùi Văn Quyền để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Quyền khai nhận là thợ cơ khí, đã có vợ, con.

Để dễ dàng lừa đảo các cô gái, Quyền lên mạng xã hội tán tỉnh, làm quen và giới thiệu mình là công an. Mục đích của đối tượng này là sau khi làm quen sẽ dụ dỗ các cô gái quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu dục vọng.

Nhưng khi bị chị C. từ chối, Quyền đã dùng vũ lực cướp tài sản rồi bỏ trốn. Nghĩ rằng quen qua mạng xã hội, không có số điện thoại nên công an sẽ không tìm ra được mình. Nhưng Quyền đã không ngờ bị xộ khám quá nhanh, chưa kịp thực hiện phi vụ khác.

Toàn bộ trang sức cướp được, đối tượng này mang bán được 7 triệu đồng bỏ túi tiêu xài. Riêng chiếc điện thoại của nạn nhân, Quyền mang đến một tiệm điện thoại nhờ xóa các dữ liệu và chạy lại chương trình nhằm tránh bị phát hiện rồi cất giữ để sử dụng.





