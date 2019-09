Công an tỉnh Thái Bình thông tin, ngày 23-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà.

Trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tiếm (SN 1972, trú tại thôn An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà) về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.



Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, lợi dụng chức vụ là kế toán trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai (xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà), từ tháng 1-2018 đến tháng 11-2018, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi để làm giấy rút dự toán ngân sách, chiếm đoạt 94,135 triệu đồng là tiền ngân sách nhà nước cấp cho trường tiểu học Nguyễn Tông Quai.

Hiện, vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.