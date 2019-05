Mới 21 tuổi đã làm "trùm" ở Nhơn Trạch

14/05/2019 18:51

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lập cùng 2 đồng phạm là Phạm Xuân Hợp (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Ngô Minh Vương (16 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngụy trang ma túy trong gói bánh

Trực tiếp tham gia điều tra vụ án ngay từ đầu, Thượng úy Trần Văn Biển, cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, qua công tác trinh sát địa bàn xác định được thời gian gần đây có nhiều con nghiện ở khu vực các xã Phú Hội, Phước Thiền, Hiệp Phước… thường đến tìm mua ma túy của một số đối tượng ở ấp Bến Sắn (xã Phước Thiền).

Các trinh sát cũng xác định đối tượng nghi vấn chính là Lập. Mặc dù là người đứng sau các vụ mua bán ma túy nhưng Lập rất ít khi xuất hiện để giao dịch ma túy với con nghiện. Để tránh bị theo dõi, Lập đã tạo ra một vỏ bọc khá an toàn bằng việc xây dựng hệ thống chân rết xung quanh mình.

Cụ thể sau khi mua ma túy từ khu vực TP.Hồ Chí Minh mang về nhà, Lập chia thành từng gói nhỏ rồi giao cho Hợp và Vương mang đi bán cho con nghiện. Hằng ngày, Lập kết nối và tìm kiếm khách hàng qua điện thoại. Khi có người hỏi mua, Lập sẽ thống nhất giá rồi đưa ma túy cho Hợp và Vương đi giao. Về phương thức và địa điểm giao hàng sẽ do 2 đối tượng này tùy cơ ứng biến.

Theo cơ quan công an, đi bán ma túy hằng ngày nên Hợp và Vương rất cảnh giác. Thường các đối tượng chọn khu vực đường hẻm, vắng người để hẹn “khách hàng”. Tuy nhiên khi thấy không an toàn, các đối tượng lập tức thay đổi địa điểm. Riêng đối với phương thức giao hàng, để tránh bị phát hiện các đối tượng đã giấu ma túy trong những gói bánh dẻo để ngụy trang, qua mặt lực lượng chức năng. Khi gặp khách, các đối tượng cũng ít khi giao hàng trực tiếp mà thường ném gói bánh có chứa ma túy xuống bên đường rồi hướng dẫn khách đến lấy.

Nguyễn Thành Lập bị bắt cùng số ma túy thu giữ trong nhà đối tượng này. Ảnh: Công an cung cấp

Từ chân “rết” lần ra đầu mối cung cấp

Sau một thời gian theo dõi, nắm được quy luật hoạt động của nhóm này, đầu tháng 4-2019, Công an huyện Nhơn Trạch quyết định lật tẩy đường dây mua bán ma túy do Lập cầm đầu. Khoảng 14 giờ 30 ngày 2-4, xác định Hợp và Vương đang mang ma túy giao cho con nghiện tại khu vực ấp Bến Cam (xã Phước Thiền), lực lượng trinh sát đã tổ chức vây bắt. Khám xét người các đối tượng, công an thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp. Tất cả số ma túy này được các đối tượng giấu trong các gói bánh. Làm việc với công an, Hợp và Vương khai được Lập cung cấp số ma túy trên giao cho một người tên Tý “nhỏ” (không rõ lai lịch).

Từ lời khai của Hợp và Vương, lực lượng trinh sát đã triển khai bắt khẩn cấp Lập. Khám xét nhà của Lập, công an thu giữ tổng cộng 180 viên thuốc lắc các loại và 7 gói ma túy đá (kết quả giám định xác định số ma túy đá này có tổng trọng lượng gần 79g). Số ma túy trên được đối tượng này cất giấu ở nhiều nơi trong nhà để phòng khi bị bắt sẽ khó bị phát hiện. Lập khai mua số ma túy trên từ một đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch) từ khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Với số lượng ma túy thu được trong vụ việc khoảng 79g và cả trăm viên thuốc lắc nên Công an huyện Nhơn Trạch đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển toàn bộ hồ sơ và các đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.





Theo Báo Đồng Nai