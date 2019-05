Chuyên án mang bí số 149C và 19 ngày truy lùng 2 tên tội phạm ở Nha Trang

11/05/2019 11:37

Những ngày đầu tháng 4, cơ quan công an liên tiếp nhận được thông tin trình báo của người bị hại về việc bị giật tài sản khi đi trên phố.

Trong quá trình gây án, một số vụ các nghi phạm còn gây thương tích cho người bị hại, trong đó có cả du khách quốc tế, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình trên, ngày 10-4, Công an TP. Nha Trang đã lập chuyên án mang bí số 149C do Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang trực tiếp chỉ đạo. Những trinh sát, cán bộ điều tra nhiều kinh nghiệm được huy động truy lùng số đối tượng đã gây ra các vụ cướp giật trên địa bàn.

Qua thông tin người bị hại cung cấp, nghi phạm thường đi xe ga phân khối lớn, bất ngờ áp sát và giật điện thoại đời mới. Tuy vậy, đa phần người bị hại không nhận dạng được biển số xe khiến việc điều tra, tìm ra hành tung nghi phạm hết sức khó khăn.

“Khi gây án, các nghi phạm đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang. Các bị hại đều khẳng định có ít nhất 2 nghi phạm thường đi xe ga. Đối tượng ngồi sau ngay khi gây án còn co chân, che biển số”, một trinh sát cho biết.

Thu thập hình ảnh mà camera an ninh của các hộ dân ghi lại trên các tuyến phố khi xảy ra các vụ án, ban chuyên án đã phân tích tỉ mỉ phương thức, thủ đoạn gây án và tiến hành nhận dạng nghi phạm. Từ đây, manh mối về 2 nghi phạm chuyên ăn bay dần lộ diện. Cả 2 nghi phạm có dáng gầy, cao, trong đó đối tượng ngồi sau có hình xăm trên hai cánh tay.



Hùng và Nhựt tại cơ quan điều tra.

Tập trung truy lùng nghi phạm có những đặc điểm nhận dạng nêu trên, đầu giờ chiều 29-4, tổ trinh sát khi đang trên đường làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng đã phát hiện 2 nghi phạm đi trên xe ga với tốc độ cao vượt lên nên truy đuổi theo.



Khi 2 nghi phạm chạy tới đường Lạc Thiện thì bị tổ trinh sát bắt kịp, ép vào lề đường. 2 nghi phạm toan bỏ chạy nhưng vòng vây các trinh sát đã khép chặt. Ngay sau đó, các đối tượng cùng phương tiện được đưa về cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, danh tính các đối tượng nhanh chóng được làm rõ. Đó là Huỳnh Anh Nhựt (sinh năm 1991, trú tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990, trú đường Bến Chợ, phường Xương Huân, TP. Nha Trang).

Cả 2 nghi phạm đều có tiền án về các tội danh như: tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Riêng Hùng có đến 3 tiền án và mới ra tù năm 2018.

Chúng khai nhận, mỗi lần “đói hàng”, cặp đôi này lại nhắn tin, bàn bạc địa bàn gây án. Đó là những khu phố tập trung du khách nước ngoài ở Nha Trang. Bọn chúng thường đi lòng vòng trên các tuyến phố để tìm du khách sơ hở rồi ra tay gây án.

Tài sản mà chúng giật được của du khách thường là điện thoại di động đắt tiền. Phi vụ gần nhất mà chúng gây ra là trên đường Lạc Thiện, phường Vĩnh Thọ.

“Hiện tại, chúng tôi đã xác định được nạn nhân. Đó là nữ du khách người Đan Mạch bị giật mất giỏ xách, bên trong có điện thoại iPhone 7, 2 triệu đồng cùng một số thẻ ATM”, lãnh đạo ban chuyên án thông tin.

Trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trên.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành, chuyên án được phá sau đúng 19 ngày xác lập. Tuy vậy, theo nhận định của lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, vẫn còn các đối tượng khác hoạt động, do vậy thời gian tới lực lượng Công an thành phố tiếp tục tập trung lực lượng để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định.





Theo Báo Khánh Hòa