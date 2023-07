Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với mục tiêu kiềm chế và làm giảm vi phạm, tai nạn giao thông, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh này đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn người lái xe ôtô

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, với phương châm xử lý không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ".

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hơn 8.600 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 35 tỉ đồng; xử lý 3.122 trường hợp vi phạm quá tải trọng, phạt tiền 14,9 tỉ đồng; 2.224 trường hợp vi phạm về kích thước thành thùng, phạt tiền 8,5 tỉ đồng…

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm.