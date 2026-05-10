Dịch lở mồm long móng chủng mới nguy hiểm thế nào?

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), bệnh lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới, xuyên châu lục gây ra bởi loài virus thuộc họ Picornaviridae, giống Aphthovirus trên nhiều loài động vật móng guốc chẵn như trâu, bò, heo, dê, cừu, hươu, nai.
Hiện nay, bệnh LMLM đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới. Virus gây bệnh có 7 tuýp huyết thanh (serotype) là: A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT 3.
Trong đó, virus LMLM serotype SAT1 chủ yếu lưu hành ở tiểu vùng Sahara của Châu Phi với 13 chủng (topotype) khác nhau và được ký hiệu từ SAT1/I đến SAT1/XIII.
Virus LMLM serotype SAT1 thường gây nhiễm trên cừu, dê và trâu rừng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), virus LMLM serotype SAT1 đã xuất hiện tại Iraq từ tháng năm 2025, sau đó tiếp tục được báo cáo tại nhiều nước khu vực Trung Đông và Tây Á như: Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Ai Cập, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan.
Đặc biệt, từ đầu tháng 4-2026, Trung Quốc đã thông báo lần đầu tiên phát hiện 219 ca bệnh trên bò nhiễm virus LMLM serotype SAT1 topotype I tại 2 tỉnh Cam Túc và Tân Cương.
Virus LMLM serotype SAT1 chưa ghi nhận lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự lây lan nhanh gần đây của chủng virus này, nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta luôn hiện hữu; đặc biệt là qua việc vận chuyển trái phép động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.
Trong khi đó, các loại vắc xin phòng bệnh LMLM đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ với các chủng virus LMLM thuộc serotype O, A và ASIA1, không có khả năng bảo hộ đối với virus LMLM serotype SAT1.
Vì vậy, Bộ NN-MT lo ngại, trường hợp xâm nhập vào nước ta sẽ ảnh hưởng rất lớn sự phát triển của ngành chăn nuôi trâu bò, gây thiệt hại lớn về kinh tế nếu không chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời.
Bộ NN-MT nhấn mạnh tới giải pháp tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh LMLM tại các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt tại khu vực có đường biên giới, báo cáo trường hợp nghi ngờ mắc bệnh LMLM để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm định type virus; tiến hành điều tra ổ dịch và khống chế ổ dịch LMLM khi còn ở phạm vi hẹp.
Bộ cũng kiến nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các bộ, ngành có liên quan để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
Cùng với đó, Bộ NN-MT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cho phép nhập khẩu vắc xin LMLM serotype SAT1 đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành với mục đích phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.
