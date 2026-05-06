Kinh tế

Tăng cường kiểm soát nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng qua đường hàng không

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vi rút Lở mồm long móng Serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Theo đó, bệnh Lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trên nhiều loài gia súc như trâu, bò, lợn, dê, cừu. Vi-rút gây bệnh có 7 tuýp huyết thanh (serotype) gồm A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3. Tại Việt Nam, các serotype từng xuất hiện là O, A và Asia1, trong đó serotype O lưu hành phổ biến nhất.

Tăng cường kiểm soát nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng qua đường hàng không - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, vi-rút LMLM serotype SAT1 - trước đây chủ yếu lưu hành tại khu vực châu Phi - hiện đang có xu hướng lan rộng sang nhiều khu vực khác. Từ tháng 3-2025, chủng vi-rút này đã được ghi nhận tại Iraq và tiếp tục xuất hiện tại một số quốc gia Trung Đông, Tây Á. Đặc biệt, đầu tháng 4-2026, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo phát hiện 219 ca bệnh trên bò tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương.

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận sự xuất hiện của serotype SAT1, song nguy cơ xâm nhập là rất lớn, nhất là thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới.

Trong khi đó, các loại vắc-xin LMLM đang được cấp phép lưu hành trong nước chỉ có tác dụng phòng các chủng vi-rút LMLM thuộc serotype O, A và Asia1, không có khả năng bảo hộ đối với serotype SAT1. Nếu xâm nhập, dịch bệnh có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là đàn trâu, bò.

Để ngăn chặn vi-rút LMLM xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh LMLM tại các cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh LMLM và các dịch bệnh động vật khác qua đường hàng không.

Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không triển khai các nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

