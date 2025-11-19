HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Dịch sởi bùng phát tại một xã

D.Thu - TTX

(NLĐO) - Tại xã Pà Cò ghi nhận hơn 40 ca nghi mắc sởi, chủ yếu tại trường học. Chính quyền và ngành y tế đang khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch sởi.

Theo báo cáo mới nhất, đến ngày 19-11, xã Pà Cò (tỉnh Phú Thọ) ghi nhận 43 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 7 ca dương tính với xét nghiệm. Các ổ dịch tập trung chủ yếu tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia B, cùng Trường Mầm non Hang Kia.

Khẩn cấp dập dịch sởi tại xã Pà Cò - Ảnh 1.

Đoàn công tác Sở Y tế Phú Thọ kiểm tra dịch sởi tại Trường Tiểu học – THCS Hang Kia B. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ

Hiện 8 bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế, gồm 1 ca chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, đã ổn định và hết khó thở; 1 ca tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, sức khỏe ổn định; 6 ca tại Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu đều ổn. Ngoài ra, 22 trường hợp khác được theo dõi tại nhà, 13 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Chủ tịch UBND xã Pà Cò, ông Trần Văn Truyền, cho biết các ca mắc được theo dõi sát sao. Xã đã huy động lực lượng y tế, cán bộ xã và các lực lượng để khoanh vùng, khử khuẩn từ hộ gia đình đến trường học. Ngay khi xuất hiện các ca bệnh đầu tiên, nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai, đặc biệt tại xóm Thung Mặn và Thung Ẳng.

Cùng đó, lực lượng chức năng tiêm chủng cho 102 đối tượng, đồng thời truyền thông về dấu hiệu bệnh, biện pháp phòng chống và chăm sóc trẻ tại nhà; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi đông người. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ biên soạn tài liệu bằng tiếng Mông để hướng dẫn cộng đồng nhận biết bệnh và phòng dịch.

Bác sĩ Lường Thúy Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu, cho biết Trung tâm tiếp tục theo dõi diễn biến dịch, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, phân khu điều trị để tránh lây lan trong cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh Trạm Y tế phối hợp với từng hộ gia đình có trẻ mắc bệnh để truyền thông trực tiếp, đồng thời bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng trước nguy cơ bùng phát sởi.

Tin liên quan

Việt Nam lần đầu có vắc-xin phối hợp phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu

Việt Nam lần đầu có vắc-xin phối hợp phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu

Vắc xin thế hệ mới phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu (MMRV) được Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm tại gần 240 trung tâm từ ngày 18-9.

Hai người tử vong do sởi, một ca nhập viện muộn

(NLĐO) - Hai ca tử vong mới nhất liên quan sởi, trong đó một trẻ nhỏ nhập viện muộn. Ngành y tế đang rà soát trẻ từ 11–15 tuổi chưa tiêm sởi

Khuyến cáo mới nhất về tiêm vắc-xin sởi ở người lớn

(NLĐO) - Nhiều ca mắc sởi là người trưởng thành, bệnh diễn biến nặng, có người tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo tiêm vắc-xin sởi

