Ngày 12-11, GSM và VinBus của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt thêm dịch vụ xe điện học đường chuyên biệt (School Bus) đầu tiên tại Việt Nam. School Bus sử dụng 100% ô tô điện VinFast, vận hành bởi đội ngũ VinBus và nền tảng công nghệ của Xanh SM.

Dịch vụ này sử dụng xe điện EB 6, dòng xe chở khách cỡ nhỏ mới nhất của VinFast, có thiết kế 19 chỗ ngồi, khoang xe rộng rãi. Điểm đặc biệt của EB 6 là thiết kế định sẵn dành cho xe buýt học đường, tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn dành cho xe đưa đón học sinh.

Đây là dòng xe chở khách duy nhất trên toàn quốc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn dành cho xe đưa đón học sinh theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024, với hệ thống tiện ích được thiết kế đặc thù.

Xe được tích hợp hệ thống giám sát an toàn toàn diện Secure to Safe (S2S) với camera tại cửa lên xuống và khoang hành khách, công nghệ định vị GPS theo dõi vị trí xe, công nghệ điểm danh Face ID cùng quy trình rà soát khoang xe sau mỗi chuyến đi để bảo đảm không bỏ sót học sinh.

Toàn bộ dữ liệu hành trình được mã hóa và gửi bảo mật đến nhà trường cùng đội ngũ vận hành, giúp việc quản lý minh bạch và chính xác.

Ngoài ra, xe còn được lắp đặt máy lọc cùng cảm biến chất lượng không khí để bảo đảm sức khỏe cho các học sinh trên xe.

Chuyến School Bus đầu tiên đón các em học sinh trường Trung học Vinschool The Harmony (Hà Nội)

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ School Bus sẽ được cung cấp cho các trường thuộc hệ thống giáo dục Vinschool tại Hà Nội và TP HCM. Trong năm học 2026-2027, School Bus sẽ mở rộng tới các trường tư thục và quốc tế khác trên toàn quốc.

Về dài hạn, GSM và VinBus hướng tới việc đồng hành cùng các cơ sở giáo dục để chuẩn hóa mô hình học đường xanh, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng môi trường học đường an toàn, bền vững. Ngoài dịch vụ đưa đón học sinh hàng ngày theo lộ trình cố định, School Bus cũng cung cấp dịch vụ chở khách theo đoàn với lộ trình linh hoạt theo nhu cầu.

School Bus sẽ được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM để khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, đồng thời giúp các phụ huynh có thể theo dõi lộ trình di chuyển, trạng thái đón trả học sinh theo thời gian thực, đảm bảo tuân thủ quy định bảo mật của nhà trường.



