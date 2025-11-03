HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Côn Đảo sắp có tuyến xe buýt điện đầu tiên

THU HỒNG - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - TP HCM đang gấp rút chuẩn bị mở tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo, hướng tới phát triển giao thông xanh và phục vụ người dân.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về công tác chuẩn bị mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tại Đặc khu Côn Đảo, dự kiến khai thác từ tháng 12-2025.

Côn Đảo sắp có tuyến xe buýt điện đầu tiên - Ảnh 1.

Xe buýt điện sắp lăn bánh ở Côn Đảo vào tháng 12-2025

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai các tuyến buýt điện tại Côn Đảo là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng, giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh. Đây cũng là bước đi cụ thể góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch quốc gia có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mang bản sắc văn hóa – lịch sử và sinh thái biển đảo đặc trưng.

Hiện trên địa bàn đặc khu chưa có bến xe, bãi đỗ và trạm sạc phù hợp cho buýt điện. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP sớm phê duyệt chủ trương giao hoặc cho thuê đất, đồng thời giao đơn vị chuyên ngành quản lý, vận hành đảm bảo tuyến hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả.

Theo quy hoạch, mạng lưới vận tải công cộng tại Côn Đảo gồm 6 tuyến xe buýt với tổng cự ly 74,33 km, bao phủ khoảng 90% hệ thống đường giao thông trên đảo. Các tuyến sẽ kết nối các đầu mối giao thông lớn như Cảng Bến Đầm, Sân bay Côn Đảo đến trung tâm đặc khu và các điểm du lịch, di tích, khu dân cư, trường học. Tổng cộng sẽ có 33 xe buýt điện được đưa vào hoạt động, chia thành 2 dòng: xe 28 chỗ và xe 60 chỗ, hoàn toàn sử dụng năng lượng sạch theo lộ trình "100% xe buýt đầu tư mới dùng điện từ năm 2025".

Côn Đảo sắp có tuyến xe buýt điện đầu tiên - Ảnh 2.

6 tuyến xe buýt sẽ hoạt động ở đặc khu Côn Đảo

Dự kiến đầu tháng 12-2025, tuyến buýt điện đầu tiên mang số hiệu 173 (Chợ Côn Đảo – Sân bay Cỏ Ông) sẽ chính thức vận hành. Tuyến có chiều dài 17,1 km, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 20 giờ hằng ngày, giãn cách 15 phút/chuyến.

Trong tháng 10-2025, Sở Xây dựng đã phối hợp UBND Đặc khu Côn Đảo, Cảng Hàng không Côn Đảo và các đơn vị liên quan khảo sát, thống nhất điểm đầu – cuối tuyến, vị trí trụ sạc, bãi đỗ và tổ chức 3 cuộc họp để chuẩn bị cho việc khai thác tuyến đầu tiên. Kết quả khảo sát cho thấy có 3 vị trí đủ điều kiện làm bãi đỗ xe buýt: khu vực Công viên Nguyễn Đức Thuận, khu đất phía sau Nghĩa trang Hàng Dương và khu Chợ cũ Côn Đảo (đang là chợ đêm tạm).

Trong đó, sở đề xuất cho phép nhà đầu tư sử dụng 6 ô đỗ xe tại Công viên Nguyễn Đức Thuận để sạc điện; Xem xét sử dụng khu đất sau Nghĩa trang Hàng Dương làm bãi đỗ và trạm sạc, đảm bảo không ảnh hưởng vùng bảo vệ di tích; Nhanh chóng di dời các hộ kinh doanh tại Chợ cũ để bàn giao mặt bằng làm điểm đầu cuối buýt điện.

Song song đó, Sở Xây dựng phối hợp ngành Điện lực, Sở Công Thương và UBND đặc khu khẩn trương hoàn thiện thủ tục cung cấp điện, lắp đặt trụ sạc, kẻ vạch dừng, lắp trụ báo và hướng dẫn thanh toán không tiền mặt, hoàn thành trong tháng 11-2025.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo, đơn vị đã lập đề án quy hoạch 6 tuyến buýt điện được phê duyệt tại Quyết định 2069/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Doanh nghiệp cam kết bố trí đủ phương tiện và cơ sở hạ tầng để khai thác tuyến số 173 đúng tiến độ.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền đặc khu phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện pháp lý, thủ tục thuê – giao đất, bàn giao mặt bằng và đảm bảo vận hành thử tuyến buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo trong tháng 12-2025, trước khi nhân rộng các tuyến còn lại.

