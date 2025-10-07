Dịch vụ thanh toán tự động của Việt Nam không thua kém các nước tiên tiến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dịch vụ thanh toán tự động của Việt Nam không thua kém các nước tiên tiến

Dương Ngọc

(NLĐO)- "Hiện nếu xét về dịch vụ thanh toán, Việt Nam nằm trong nhóm các nước phát triển, đặc biệt là về thanh toán tự động không kém gì các nước tiên tiến"

Đó là khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng tại Hội thảo chuyên đề "Một chạm vạn niềm tin – Kiến tạo tương lai thanh toán số" do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 7-10, tại Hà Nội.

Dịch vụ thanh toán tự động tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu

Không thể để "mua vé tàu hết 15.000 đồng mà chi phí xử lý giao dịch mất tới 1.000 đồng"

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh ngành dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán đang đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng rất mạnh. Như đối với NAPAS, có ngày giá trị giao dịch lên tới 120.000 tỉ đồng, tương đương 6 tỉ USD - con số trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

Tuy nhiên, ông Dũng đặt vấn đề: "Dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán có phát triển đến đâu đi chăng nữa mà lên tàu điện, mỗi tuyến vẫn phải đeo một cái thẻ ở cổ thì đó là chưa thực hiện được trọng trách, trách nhiệm của chúng ta với người dân".

Từ đó, Phó Thống đốc nhấn mạnh các ngân hàng cần tăng cường hợp tác để xử lý, tích hợp sao cho các phương tiện thanh toán hiện có có thể được sử dụng trong giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện và các phương tiện khác.

Từ năm 2017, Trung Quốc đã ứng dụng thanh toán qua di động để đi tàu điện ngầm. Ở Nhật Bản, ngoài việc thanh toán vé tàu điện, ứng dụng qua mobile còn thanh toán được vé xe buýt, thậm chí mua được một số hàng hóa thông thường.

Hiện chúng ta có thể tự hào nói rằng, nếu xét về dịch vụ thanh toán, Việt Nam nằm trong nhóm các nước phát triển, đặc biệt là về thanh toán tự động - không kém gì các nước tiên tiến. Cơ hội dành cho chúng ta luôn luôn có. Với số lượng lớn người dân sử dụng tàu điện và phương tiện công cộng, đây là một xu thế lớn, ngành ngân hàng cần tập trung xử lý vấn đề này. Các giải pháp phải bảo đảm "tiện, lợi, chi phí hợp lý". Không thể để "mua vé tàu hết 15.000 đồng mà chi phí xử lý giao dịch mất tới 1.000 đồng.

"Các ngân hàng và đơn vị liên quan cần tiếp tục đồng hành để người dân sử dụng dịch vụ tốt nhất. Cuối cùng vẫn là để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách tiện lợi, chi phí hợp lý nhất"- Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ngăn chặn giao dịch hơn 1,5 ngàn tỉ đồng nghi ngờ gian lận

Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn cho biết: Để xây dựng niềm tin trong thanh toán số, ngành ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp như xác thực sinh trắc học cho các giao dịch lớn, áp dụng công nghệ mã hóa số thẻ (Tokenization), cũng như vận hành thí điểm Hệ thống SIMO giám sát và phòng ngừa gian lận, giúp ngăn chặn kịp thời các giao dịch đáng ngờ, với tổng số tiền được cảnh báo và xử lý hơn 1.500 tỉ đồng tính đến tháng 9-2025.

Dịch vụ thanh toán tự động tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển - Ảnh 2.
Dịch vụ thanh toán tự động tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển - Ảnh 3.
Dịch vụ thanh toán tự động tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển - Ảnh 4.

Từ trái qua: Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long phát biểu

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, chia sẻ, hành trình thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đã có bước tiến dài suốt hơn một thập kỷ qua, từ thẻ từ truyền thống đến các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ không tiếp xúc, mã VietQR, ứng dụng di động.

NAPAS hiện đang phát triển mạnh mẽ các sản phẩm mới như VietQR Pay, VietQR Global, NAPAS Tap & Pay, softPOS… đồng thời ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, dữ liệu lớn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ qua bốn mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam đã góp phần làm thay đổi thói quen thanh toán của người dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt. "Mỗi cú chạm số là một bước tiến vững chắc hướng tới một Việt Nam số hóa và thịnh vượng"- ông nhấn mạnh.

Thanh toán xuyên biên giới sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh rất lớn

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, thanh toán xuyên biên giới đang trở thành xu hướng được quan tâm đặc biệt. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng cho doanh nghiệp Việt, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Phó Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long cho biết NAPAS đang tích cực triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới. Đến nay, NAPAS đã triển khai dịch vụ QR xuyên biên giới với Thái Lan (2022), Campuchia (2023) và Lào (2025). Khách quốc tế có thể sử dụng VietQR Global tại Việt Nam. NAPAS dự kiến hoàn thành kết nối chiều nhận thanh toán từ du khách Trung Quốc vào cuối năm 2025, và chiều đi vào năm 2026.

Đối với thẻ, chủ thẻ NAPAS có thể chi tiêu tại hơn 3,41 triệu điểm chấp nhận của BC Card tại Hàn Quốc, và rút tiền tại ATM ở nhiều quốc gia khác.


Tin liên quan

Ngày Thẻ Việt Nam 2025 thúc đẩy thanh toán số

Ngày Thẻ Việt Nam 2025 thúc đẩy thanh toán số

(NLĐO)- Điểm nhấn của Ngày Thẻ Việt Nam 2025: "Một chạm - Vạn niềm tin" là chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt tháng 10.

Cười thật tươi là có thể thanh toán tiền trong Ngày Thẻ Việt Nam 2024

(NLĐO)- Tại họp báo sáng 26-9 ở Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Đại sứ thương hiệu của Ngày Thẻ Việt Nam 2024, đã trình diễn với ứng dụng "Smile to Pay" - hình thức thanh toán với một nụ cười trước thiết bị xác thực.

Hàng ngàn phần quà lên tới 500 triệu đồng tại Ngày thẻ Việt Nam

(NLĐO) - Những người tới trải nghiệm sẽ nhận được phần quà 50.000 đồng ban tổ chức nạp vào tài khoản, ngoài ra còn nhiều phần thưởng giá trị như xe máy, lap top tại chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2023

ngân hàng nhà nước NAPAS thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán tự động Chuyển đổi số ngân hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo