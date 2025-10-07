Dịch vụ thanh toán tự động của Việt Nam không thua kém các nước tiên tiến

Đó là khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng tại Hội thảo chuyên đề "Một chạm vạn niềm tin – Kiến tạo tương lai thanh toán số" do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 7-10, tại Hà Nội.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu

Không thể để "mua vé tàu hết 15.000 đồng mà chi phí xử lý giao dịch mất tới 1.000 đồng"

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh ngành dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán đang đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng rất mạnh. Như đối với NAPAS, có ngày giá trị giao dịch lên tới 120.000 tỉ đồng, tương đương 6 tỉ USD - con số trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

Tuy nhiên, ông Dũng đặt vấn đề: "Dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán có phát triển đến đâu đi chăng nữa mà lên tàu điện, mỗi tuyến vẫn phải đeo một cái thẻ ở cổ thì đó là chưa thực hiện được trọng trách, trách nhiệm của chúng ta với người dân".

Từ đó, Phó Thống đốc nhấn mạnh các ngân hàng cần tăng cường hợp tác để xử lý, tích hợp sao cho các phương tiện thanh toán hiện có có thể được sử dụng trong giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện và các phương tiện khác.

Từ năm 2017, Trung Quốc đã ứng dụng thanh toán qua di động để đi tàu điện ngầm. Ở Nhật Bản, ngoài việc thanh toán vé tàu điện, ứng dụng qua mobile còn thanh toán được vé xe buýt, thậm chí mua được một số hàng hóa thông thường.

Hiện chúng ta có thể tự hào nói rằng, nếu xét về dịch vụ thanh toán, Việt Nam nằm trong nhóm các nước phát triển, đặc biệt là về thanh toán tự động - không kém gì các nước tiên tiến. Cơ hội dành cho chúng ta luôn luôn có. Với số lượng lớn người dân sử dụng tàu điện và phương tiện công cộng, đây là một xu thế lớn, ngành ngân hàng cần tập trung xử lý vấn đề này. Các giải pháp phải bảo đảm "tiện, lợi, chi phí hợp lý". Không thể để "mua vé tàu hết 15.000 đồng mà chi phí xử lý giao dịch mất tới 1.000 đồng.

"Các ngân hàng và đơn vị liên quan cần tiếp tục đồng hành để người dân sử dụng dịch vụ tốt nhất. Cuối cùng vẫn là để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách tiện lợi, chi phí hợp lý nhất"- Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ngăn chặn giao dịch hơn 1,5 ngàn tỉ đồng nghi ngờ gian lận

Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn cho biết: Để xây dựng niềm tin trong thanh toán số, ngành ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp như xác thực sinh trắc học cho các giao dịch lớn, áp dụng công nghệ mã hóa số thẻ (Tokenization), cũng như vận hành thí điểm Hệ thống SIMO giám sát và phòng ngừa gian lận, giúp ngăn chặn kịp thời các giao dịch đáng ngờ, với tổng số tiền được cảnh báo và xử lý hơn 1.500 tỉ đồng tính đến tháng 9-2025.

Từ trái qua: Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long phát biểu

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, chia sẻ, hành trình thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đã có bước tiến dài suốt hơn một thập kỷ qua, từ thẻ từ truyền thống đến các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ không tiếp xúc, mã VietQR, ứng dụng di động.

NAPAS hiện đang phát triển mạnh mẽ các sản phẩm mới như VietQR Pay, VietQR Global, NAPAS Tap & Pay, softPOS… đồng thời ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, dữ liệu lớn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ qua bốn mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam đã góp phần làm thay đổi thói quen thanh toán của người dân, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt. "Mỗi cú chạm số là một bước tiến vững chắc hướng tới một Việt Nam số hóa và thịnh vượng"- ông nhấn mạnh.

Thanh toán xuyên biên giới sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh rất lớn Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, thanh toán xuyên biên giới đang trở thành xu hướng được quan tâm đặc biệt. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng cho doanh nghiệp Việt, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Phó Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long cho biết NAPAS đang tích cực triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới. Đến nay, NAPAS đã triển khai dịch vụ QR xuyên biên giới với Thái Lan (2022), Campuchia (2023) và Lào (2025). Khách quốc tế có thể sử dụng VietQR Global tại Việt Nam. NAPAS dự kiến hoàn thành kết nối chiều nhận thanh toán từ du khách Trung Quốc vào cuối năm 2025, và chiều đi vào năm 2026. Đối với thẻ, chủ thẻ NAPAS có thể chi tiêu tại hơn 3,41 triệu điểm chấp nhận của BC Card tại Hàn Quốc, và rút tiền tại ATM ở nhiều quốc gia khác.



