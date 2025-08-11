Điểm chuẩn đại học biến động ra sao?

Đại diện tuyển sinh của một trường đại học (ĐH) ở TP HCM cho biết số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, số liệu này vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định số thí sinh trúng tuyển vào trường tăng hay giảm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn sư phạm sẽ tăng nhẹ

Dù chưa có số liệu cụ thể về từng nhóm ngành song nhiều chuyên gia cho rằng nhóm ngành sư phạm sẽ có tính cạnh tranh cao, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Đến nay, Trường ĐH Sài Gòn (TP HCM) và Học viện Ngoại giao (Hà Nội) là 2 trường có mức điểm sàn cao nhất nước. Trong đó, ngành sư phạm địa lý và sư phạm lịch sử của Trường ĐH Sài Gòn dẫn đầu điểm sàn với mức 25 điểm.

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP HCM lấy điểm sàn xét tuyển ĐH theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dao động 18-24 điểm. Trong đó, 6 ngành có điểm sàn cao nhất gồm: sư phạm toán học, sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý và sư phạm tiếng Anh.

Ở nhóm ngành sức khỏe, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra mức điểm sàn chung cho các ngành (cao nhất 20,5). Tuy nhiên, nhiều trường ĐH tốp đầu vẫn có quy định riêng cao hơn.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, cho biết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho thấy kết quả tổ hợp D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh) - tổ hợp xét tuyển vào tất cả chương trình đào tạo ĐH chính quy của trường - thấp hơn năm trước. Các ngành đào tạo của trường có nhu cầu lớn, nhiều năm thuộc nhóm ngành có điểm đầu vào cao nên điểm chuẩn năm nay có thể chỉ biến động tăng giảm trong khoảng 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2024.

Những ngành học tại Trường ĐH Hà Nội dự kiến điểm chuẩn cao gồm: ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, công nghệ thông tin, marketing... Đây là những ngành trong 5 năm qua thuộc nhóm điểm chuẩn cao nhất trường. Năm ngoái, mức điểm chuẩn các ngành dao động 33 - 35,8 trên thang 40, trong đó cao nhất là ngành ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ Anh.

Trường ĐH Y Hà Nội và Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên có mức điểm sàn 22,5, trở thành 2 trường có yêu cầu đầu vào cao nhất trong khối ngành sức khỏe. Xếp vị trí tiếp theo là Trường ĐH Y Dược TP HCM với 22 điểm và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 21 điểm.

Tuy nhiên, PGS-TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, dự báo mức điểm chuẩn của trường năm nay giảm nhẹ. Cụ thể, những ngành có điểm chuẩn năm ngoái trên 28 sẽ không có nhiều thay đổi. Với những ngành có điểm trúng tuyển từ 27 - 28, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ, theo xu hướng chung của phổ điểm vừa được công bố. Các ngành có điểm chuẩn từ 26 trở xuống sẽ giảm nhiều hơn.

Đến nay, nhiều trường y dược nhận hồ sơ đăng ký xét tuyến ở mức điểm cao. Ảnh: HUẾ XUÂN

Các ngành kỹ thuật điểm chuẩn biến động

TS Thân Thanh Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cũng dự báo điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo của trường ổn định, có thể giảm nhẹ ở một số ngành mà năm ngoái có mức điểm chuẩn xấp xỉ 26, như: công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, logistics.

Một số ngành đáp ứng xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững, được nhiều thí sinh quan tâm như: An toàn thông tin; công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh; kỹ thuật sản xuất thông minh... cũng theo mặt bằng chung nêu trên. Với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp D01 nhóm kinh doanh, quản lý, du lịch, dự kiến điểm chuẩn có thể giảm nhẹ.

ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến các ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 gồm: khoa học máy tính, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm. Nhóm ngành kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin (Global ICT), an toàn không gian số (chương trình tiên tiến), kỹ thuật điều khiển - tự động hóa, kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano, công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28 điểm.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo - Trường ĐH Giao thông Vận tải, điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 sẽ giảm so với năm 2024. Tuy nhiên, mức độ giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào các nhóm ngành.

Những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất ở Trường ĐH Giao thông Vận tải năm nay vẫn sẽ là: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ điện tử. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành này vẫn giữ ổn định như mức năm 2024, tức từ 25,5 đến gần 27 điểm. Những ngành còn lại có mức điểm chuẩn trong khoảng 22-24. Một số ngành dự kiến sẽ có điểm chuẩn thấp như kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, quanh mức 20.

TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, nhận xét phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có xu hướng giảm nhẹ, tác động đến điểm chuẩn một số ngành của trường. Cụ thể, các tổ hợp xét tuyển có môn toán và tiếng Anh như toán, tiếng Anh, vật lý hoặc toán, ngữ văn, tiếng Anh có khả năng điểm chuẩn sẽ giảm. Một số ngành có thể giảm khoảng 2 điểm, song cơ bản sẽ giảm nhẹ từ 0,5 điểm so với năm trước.

Sự biến động của điểm chuẩn còn phụ thuộc vào độ cạnh tranh và số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành cụ thể. Trong bối cảnh nhà nước quan tâm đặc biệt tới các ngành khoa học cơ bản, công nghệ kỹ thuật then chốt..., những ngành đang có nhu cầu cao, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp và xã hội dự kiến có mức điểm chuẩn tương đương năm ngoái.

Thí sinh không nên hoang mang ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết theo thống kê ban đầu, khoảng 100.983 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Tuy nhiên, đây chỉ là số tổng, không có số liệu cụ thể từng ngành, từng thứ tự nguyện vọng. Số liệu quan trọng nhất là số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thì nhà trường chưa được biết. Tuy vậy, ThS Sơn cho rằng thí sinh không nên quá hoang mang. Nếu đặt nguyện vọng đúng thứ tự, các em sẽ có cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, trong thời gian này, thí sinh không nên tự ý thuê phòng trọ trước, đề phòng kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. "Trường đang lập danh sách những khu vực nhà trọ uy tín, an toàn ở gần trường. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tân sinh viên đăng ký nhập học sẽ được trường hỗ trợ tìm phòng trọ phù hợp, hoàn toàn không phát sinh chi phí nào" - ThS Sơn nhấn mạnh.



