Điểm đặc biệt tại triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may năm 2025

Sáng 26-2, Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2025 (VIATT 2025) do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức tại TP HCM.

Theo ban tổ chức, VIATT 2025 thu hút sự tham gia của hơn 400 nhà trưng bày trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của ngành này đạt gần 44 tỉ USD, tăng 11,26% so với năm 2023, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham quan các gian hàng

Năm 2025, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 48 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu này, bà Phan Thị Thắng đề xuất cần tập trung phát triển chuỗi sản xuất dệt may hoàn chỉnh quy mô lớn; đầu tư thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, áp dụng chuyển đổi số; quản trị tự động theo thời gian thực, sản xuất xanh sạch, thân thiện môi trường…

Với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp đến từ châu Âu và châu Á, VIATT 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tham gia vào chuỗi sản xuất dệt may toàn cầu...

Gian hàng vải thu hút khách tham quan

Bà Wendy Wen, Giám đốc điều hành Tập đoàn Messe Frankfurt Hồng Kông thuộc Tập đoàn Messe Frankfurt, cho hay điểm khác biệt của VIATT 2025 lần này là cho ra mắt "Khu giải pháp sáng tạo và kỹ thuật số".

Nền tảng này cho phép các tập đoàn lớn giới thiệu những cải tiến tiên tiến nhằm tăng tính hiệu quả trong sản xuất và đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu về tính bền vững và phát thải ròng bằng 0, VIATT 2025 cũng sẽ cho ra mắt "Khu vực sản xuất bền vững" - một nền tảng chia sẻ kinh nghiệm dành riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ thân thiện với môi trường.

Gian hàng trưng bày thời trang, vải của các thương hiệu Việt Nam

Gian hàng thời trang của nước ngoài cũng thu hút sự quan tâm

Máy dập nút quần áo tự động của Nhật Bản

Gian hàng trưng bày quần áo và vải

Gian hàng trưng bày chỉ thêu