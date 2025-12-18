Điểm danh từ khóa hot 2025: Mưa đỏ, Ngân 98, Shark Bình, Mailisa…

Cốc Cốc vừa phát hành Báo cáo xu hướng tìm kiếm và lướt web 2025, cho thấy hành vi số của người Việt đang dịch chuyển theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn.

Theo Cốc Cốc, công nghệ, giải trí và giáo dục tiếp tục lọt top 3 chủ đề được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng.

Song, so với năm 2024, thứ hạng có sự đảo chiều khi công nghệ vươn lên dẫn đầu với mức tăng trưởng 93%, trong khi lượng tìm kiếm về giải trí giảm 33%.

Sự thay đổi về bộ máy nhà nước và đơn vị hành chính là tâm điểm chú ý, khi từ khóa "sáp nhập" tăng tới 1.219%.

Các sự kiện kỷ niệm cấp quốc gia cũng tạo hiệu ứng rõ nét khi từ khóa "diễu binh" tăng 337%, kéo theo lượng tìm kiếm liên quan đến A80 và A50 tăng lần lượt là 257% và 53%.

Ngoài ra, người dùng cũng tăng tra cứu các quy định mới liên quan đến giao thông, lao động và an sinh xã hội như phạt nguội, đổi bằng lái, cấm xe xăng, tăng lương.

Các hành vi cảnh giác trước rủi ro vẫn duy trì mức cao như từ khóa "bão số" tăng 229%. Vấn đề an toàn xã hội như lừa đảo xuyên biên giới và hàng giả cũng ghi nhận mức quan tâm lớn, phản ánh nhu cầu theo dõi, cập nhật và kiểm chứng thông tin trong bối cảnh nhiều rủi ro đan xen.

Năm 2025 ghi nhận nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến người nổi tiếng, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nguồn: Cốc Cốc

Dữ liệu tìm kiếm cho thấy trong năm 2025, các từ khóa liên quan đến Ngân 98, Shark Bình, Mailisa, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trịnh Văn Quyết... tăng mạnh theo từng giai đoạn diễn biến vụ việc. Điều này phản ánh sự quan tâm sát sao của công chúng đối với các vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Ở chiều ngược lại, các nội dung mang giá trị văn hóa và lịch sử tạo được sức hút tích cực. Chương trình nghệ thuật mừng đại lễ A80 và bộ phim "Mưa đỏ" ghi nhận lượng tìm kiếm tăng cao, đưa các nghệ sĩ gắn với các tác phẩm về đề tài lịch sử như Tùng Dương, Nguyễn Hùng và Steven Nguyễn lên nhóm từ khóa nổi bật.

Bên cạnh đó, năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của khả năng sáng tạo ngôn ngữ người dùng Việt với Gen Z đóng vai trò là lực đẩy chính.

Dữ liệu tìm kiếm ghi nhận xu hướng tái sử dụng các phong cách cũ và mở rộng nghĩa cho tiếng Việt, thể hiện qua các cụm từ thịnh hành như "concert quốc gia", "khối nghỉ hè"... Mức độ hội nhập ngôn ngữ toàn cầu cũng tăng mạnh với sự tiếp nhận linh hoạt các từ lóng quốc tế như "joke of the day", "sybau" và "brainrot".