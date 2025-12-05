Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Google trong năm 2025?

Ngày 5-12, Google công bố danh sách "Một năm tìm kiếm 2025 - Year in search 2025" với 10 chủ đề: "Xu hướng chung", "tạo ảnh", "phim ảnh", "phim ảnh Việt Nam", "concert", "bài hát", "tin tức", "cách làm", "là gì" và "du lịch".

Năm 2025 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách người Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Xu hướng tìm kiếm chứng kiến sự chuyển dịch từ "AI là gì?" sang truy vấn về tính năng và công dụng cụ thể của AI, như "cách làm video bằng AI" hay "tạo ảnh bằng AI".

Điều này cho thấy AI dần trở thành công cụ quen thuộc, gắn liền với các nhu cầu trong sáng tạo, học tập và đời sống của người dùng Việt.

Trong chủ đề "xu hướng chung", các từ khóa như "Gemini", "Pixverse AI" và "phụ nữ trong các ngành STEM" cùng xuất hiện ở nhóm dẫn đầu.

Các công cụ AI đang được người Việt tìm kiếm nhiều

Phim "Mưa đỏ" xuất hiện đồng thời trong 3 bảng xếp hạng "xu hướng chung", "phim ảnh" và "phim Việt Nam".

Các phim Việt khác như "Nhà gia tiên", "Đèn âm hồn", "Địa đạo" và "Tử chiến trên không" cũng có lượt tìm kiếm cao.

Ở chủ đề "concert", những chương trình mang đậm dấu ấn lịch sử, truyền thống và tinh thần dân tộc như "V concert", "Tổ quốc trong tim" và "Việt Nam trong tôi" giữ vị trí dẫn đầu.

Trong chủ đề "bài hát", các ca khúc mang chất liệu văn hóa - lịch sử như "Bắc bling", "Còn gì đẹp hơn" và "Nỗi đau giữa hòa bình" nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều.

Kết quả này thể hiện những sáng tác gần gũi với đời sống tinh thần người Việt tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong thói quen thưởng thức âm nhạc.

Ở chủ đề "tin tức", thông tin về thời tiết được tìm kiếm và cập nhật thường xuyên, với các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm dẫn đầu.

Người dùng cũng theo dõi sát sao các vấn đề xã hội lớn như "sáp nhập tỉnh".

Đối với chủ đề "cách làm", người dùng tìm kiếm nhiều hoạt động đa dạng từ pha "trà vải", làm "siro mận", "khúc bạch vải" đến làm "đèn trung thu", bên cạnh các tìm kiếm mới như "cách làm video AI".