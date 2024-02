Điểm đến của các nhà đầu tư xanh

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút được 20 dự án FDI cấp mới (tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm 2022), với tổng vốn đăng ký hơn 751 triệu USD (tăng gấp 2,78 lần, tương đương tăng hơn 481 triệu USD so với cùng kỳ năm 2022); có 25 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là hơn 503 triệu USD (tăng 15,3%, tương đương tăng 66,9 triệu USD so với cùng kỳ năm 2022). Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 457 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 31.433 triệu USD; trong đó, khu công nghiệp là 284 dự án, với tổng vốn đầu tư 13.738 triệu USD; ngoài khu công nghiệp là 173 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 17.695 triệu USD.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025 thu hút đầu tư FDI thêm ít nhất 15 tỉ USD.