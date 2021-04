Ngày 17-4, tại TP Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đăng trưng các tỉnh, thành năm 2021 với chủ đề "Sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của các tỉnh, thành".



Mô hình các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành trong cả nước

Theo đó, ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25-4 tại Quảng trường phường Châu Phú A và 3 tuyến đường chính trong nội ô TP Châu Đốc. Ngày hội OCOP được tổ chức với quy mô gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, làng nghề của 24 tỉnh, thành trong cả nước.

Ban tổ chức sẽ bố trí 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm có triển vọng đạt đến OCOP và sản phẩm dịch vụ - du lịch của tỉnh An Giang với các tỉnh, thành trong cả nước. Gần đó là 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản vùng miền và 20 gian hàng trưng bày sản phẩm của An Giang. Cùng với đó là khu không gian văn hóa ẩm thực với hơn 50 gian hàng giới thiệu các món ngon của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, cho biết ngày hội OCOP là dịp gắn kết khách hàng và giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của cả nước. Ban tổ chức xác định không chạy theo quy mô, số lượng gian hàng mà mục tiêu hướng đến chất lượng của ngày hội từ thiết kế - trưng bày - tiêu chuẩn sản phẩm tham gia. Các gian hàng được bố trí thành các khu theo hướng khách tham quan và các chủ thể sản phẩm có cơ hội gần nhau hơn nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu trực tiếp sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng của các địa phương đến khách tham quan, người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế khi đến với thành phố du lịch Châu Đốc.

"Tại ngày hội, tỉnh An Giang sẽ giới thiệu và trình diễn những món ăn ngon, sản phẩm địa phương có tính tiêu biểu ở 11 huyện, thị xã, TP. Đây cũng là dịp khẳng định tiềm năng ẩm thực An Giang mang tính bản địa phục vụ khách du lịch. Ngày hội không chỉ là "sân chơi" cho các doanh nghiệp An Giang mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước", ông Hiếu khẳng định.