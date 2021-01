Vừa có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm) 4 sao của tỉnh Cà Mau, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phúc Thịnh (thương hiệu bánh phồng Nacama) lập tức thiết kế mẫu bao bì mới có gắn logo OCOP cho những sản phẩm này và bổ sung mẫu bao bì mới vào hồ sơ chào hàng đến một số hệ thống siêu thị lớn. Thương hiệu này hy vọng kịp hoàn tất thủ tục để có mặt trên quầy kệ siêu thị trước Tết nguyên đán.



Chị Lê Kiều Phương, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Phúc Thịnh, cho rằng chứng nhận OCOP chính là "giấy thông hành" để 3 sản phẩm đặc sản gồm bánh phồng tôm 38% tôm tươi, bánh phồng tôm đất, bánh phồng tôm sú thương hiệu Nacama dễ tham gia vào hệ thống phân phối hiện đại. Khởi nghiệp đầu năm 2019 với đặc sản bánh phồng tôm được sản xuất ở vùng biển Năm Căn, Cà Mau, đến nay Phúc Thịnh đã đưa sản phẩm bánh phồng (tôm, rau củ...) đi khắp mọi miền đất nước, sản lượng hiện tại tăng 20%-30% so với cùng kỳ năm 2020. Bước đầu, công ty chọn tiếp cận khách hàng ở kênh bán lẻ truyền thống, bao gồm các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thực phẩm sạch. Tháng 7-2020, sản phẩm bánh phồng tôm rau củ của công ty được đưa vào phân phối tại một số siêu thị Big C nhưng sản lượng chưa nhiều. Với chứng nhận OCOP 4 sao, Phúc Thịnh kỳ vọng vào 1 năm bứt phá.

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP được trang trí bắt mắt tại siêu thị Big C. Ảnh: THANH TÂN

Phúc Thịnh là một trong khá nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, HTX trên cả nước đang tích cực tiếp thị, đưa sản phẩm ra thị trường, đặc biệt là các siêu thị trong mùa kinh doanh Tết 2021. Tại tỉnh Đồng Nai, 7 nhà cung cấp sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên vừa ký hợp đồng với Central Retail Việt Nam (chủ hệ thống Go! và Big C) để đưa 21 sản phẩm OCOP vào kinh doanh. Dự kiến, ngay trong tháng 1, những sản phẩm OCOP của Đồng Nai gồm: trà khổ qua rừng (Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân); bột cacao (Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức); cà phê Halo (HTX Dịch vụ Nông nghiệp Trường Phát); trà tim sen, hạt sen sấy (Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thực phẩm Sơn Lâm); mít sấy, khoai môn sấy, khoai lang sấy, chuối sấy (Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Thuận Hương); thanh long đỏ lên men (hộ kinh doanh thanh long Anna)... sẽ được bán tại Big C Đồng Nai, Big C Tân Hiệp. Những sản phẩm này sẽ góp phần làm phong phú thêm cho nhóm mặt hàng thực phẩm chế biến, đặc sản địa phương đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết Big C Tân Hiệp và Big C Đồng Nai sẽ thiết kế quầy hàng trưng bày riêng, bắt mắt ngay tại khu vực cửa ra vào để khách hàng dễ dàng nhận diện và tiếp cận sản phẩm OCOP. Trong năm nay, những sản phẩm này sẽ được phân phối mở rộng ra các siêu thị Go! và Big C khác. "Đây là một trong 3 cam kết từ Tập đoàn Central Retail Việt Nam hỗ trợ sản phẩm OCOP trên cả nước gồm: cam kết chiết khấu 0% trong năm đầu tiên; hỗ trợ quảng bá, trưng bày tại các siêu thị thuộc hệ thống Big C; hướng dẫn hoàn thiện, tem nhãn bao bì phù hợp với quy định lẫn xu hướng thị trường" - bà Bích Vân nói thêm và thông tin hiện Big C đang bày bán 40 sản phẩm có logo OCOP. Nhà bán lẻ này cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa thêm 50 sản phẩm OCOP khác vào phân phối trong hệ thống Go! và Big C.

Tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, kế hoạch chuẩn bị hàng Tết cũng liệt kê cụ thể 56 mặt hàng OCOP trong nhóm bánh kẹo, mứt đang được hỗ trợ phân phối. Nhiều sản phẩm trong đó sẽ được khuyến mãi, giảm giá đến 50% nhằm giới thiệu đến đông đảo đối tượng khách hàng. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra cũng ưu tiên giới thiệu sản phẩm OCOP tại nhiều siêu thị địa phương. "Chúng tôi hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các HTX, cơ sở sản xuất, DN địa phương giới thiệu, phát triển sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, đến nay những sản phẩm này vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu là sản lượng chưa đủ đáp ứng đơn hàng lớn và điều kiện giao nhận nên chỉ có thể phân phối tại các siêu thị trên địa bàn. Còn để phát triển 1 sản phẩm OCOP ra quy mô toàn hệ thống là cả một câu chuyện dài" - ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op (sở hữu chuỗi Co.opmart, Co.opXtra), chia sẻ.