Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù học sinh, sinh viên chưa chính thức nghỉ hè nhưng lượng khách liên hệ, đăng ký tour hè ở nhiều doanh nghiệp đang tăng mạnh.



Tour khởi hành tháng 7 và 8 hút khách

Cuối tuần này, vợ chồng chị Bảo Trân (ngụ quận 2, TP HCM) và 2 con gái sẽ có chuyến du lịch Phú Quốc. Đây là chuyến đi đầu tiên của cả nhà kể từ sau Tết nguyên đán đến nay do hạn chế đi lại vì dịch Covid-19.

"Bé nhà tôi học cấp 1, dự kiến sẽ được nghỉ hè từ giữa tháng 7 nên gia đình cho đi chơi, nghỉ ngơi sau năm học, nhất là từ khi có dịch bệnh đến giờ, các con cũng chưa được đi đâu. Nhiều phụ huynh trong lớp của con tôi cũng rủ nhau lên kế hoạch cho cả nhà đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc... những ngày tới" - chị Bảo Trân nói.

Tại các công ty du lịch, lượng khách đến hỏi tour, đăng ký tour tự chọn, đặt vé máy bay, khách sạn... tăng khá mạnh những ngày qua. Từ cuối tháng 5 đến nay, quầy giao dịch của Công ty TST Tourist, lượng khách đến và đặt tour khá đông, nhất là khách đăng ký cho trẻ em đi cùng.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 rơi vào giữa tháng 7 nên khách phần lớn chốt lịch khởi hành trong tháng 7 và 8. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết hiện lượng khách đặt tour hè du lịch trong nước đang tăng nhanh so với những tháng trước và tương đương với dịp hè năm ngoái.

Khách du lịch trải nghiệm, khám phá tour tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

"Dịp này cũng trùng thời điểm các công ty, doanh nghiệp tổ chức cho người lao động và gia đình họ đi tham quan, nghỉ mát. Theo thống kê, trong tháng 7 này, ước tính công ty phục vụ tổng cộng 39.000 lượt khách đi tour trong nước" - đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết.

Dù kỳ nghỉ ngắn hơn so với mọi năm nhưng lượng khách quan tâm du lịch trong nước cho dịp hè năm nay vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel, do các gia đình tranh thủ cho con em đi du lịch sau một thời gian dài cách ly xã hội, thi cử... nên dự đoán lượng khách sẽ tăng mạnh và dồn trong tháng 7 và 8. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của du khách, Vietravel đã triển khai dòng sản phẩm hè dành riêng cho học sinh từ mầm non, tiểu học, cấp 2, cấp 3 với nhiều chương trình phong phú, thư giãn kết hợp nâng cao rèn luyện kỹ năng mềm.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour, cũng cho hay so với 2 tháng trước, lượng khách đặt tour khởi hành trong tháng 7, 8, 9 đang tăng trưởng khá tốt, dự kiến tăng từ 50%-100% so với tháng 6. Dù không thể so sánh với cùng kỳ các năm trước nhưng quý III và IV năm nay được kỳ vọng du lịch sẽ phục hồi trở lại trong điều kiện sau giãn cách xã hội.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sản phẩm hè từ vài tháng trước với các chương trình liên kết khuyến mãi, giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch trong nước, đặc biệt tại TP HCM. Doanh nghiệp cũng phối hợp các sở, ban, ngành tham gia kích cầu du lịch nội địa và tăng cường hoạt động quản lý chất lượng để bảo đảm đáp ứng tiêu chí an toàn du lịch theo quy định" - bà Trần Thị Bảo Thu nói.

Ưa chuộng tour ngắn ngày

Nhu cầu của du khách dàn trải ra nhiều nhóm tour ngắn và dài ngày. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông TST Tourist, cho biết tại TP HCM, các đường tour được du khách đặt nhiều nhất gồm chùm tour đi về trong ngày trải nghiệm Buýt đường sông Water Bus - Bảo tàng Áo dài - Khu Du lịch The BCR; Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi; tour Khám phá Cánh đồng bất tận - Mộc Hóa, Long An; trải nghiệm Vũng Tàu - Marina Bay - Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor...

"Đây là các đường tour phù hợp cho khách có quỹ thời gian ngắn, muốn tận dụng dịp nghỉ cuối tuần để du lịch cùng con. Giá tour kích cầu hợp lý, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm, du lịch và khám phá sự mới lạ nhưng không vượt ngoài khả năng tài chính trong gia đoạn khó khăn hiện tại" - ông Nguyễn Minh Mẫn nhận định.

Theo đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, dịp hè năm nay thu hút khách nhất vẫn là các tour tham quan miền Bắc, miền Trung, Phú Quốc, Đà Lạt, miền Tây... Trong tình hình mới, để đáp ứng sự thay đổi về nhu cầu du lịch của du khách, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã liên tục triển khai nhiều sản phẩm du lịch hè mới từ tour truyền thống trọn gói đến các dịch vụ từng phần với mức giá giảm từ 15%-20% so với năm trước mà vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Các điểm đến Đà Nẵng, Phú Yên, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, miền Tây... cũng được du khách lựa chọn nhiều khi đặt tour tại Công ty Lữ hành Fiditour. Những chương trình này giá đang giảm từ 20%-30% so với bình thường. Đồng thời, các tour hè cho học sinh và đối tượng khách gia đình năm nay khá đa dạng về tuyến điểm như: tour biển kết hợp các khu vui chơi Safari Phú Quốc, Vinpearl Nha Trang, Đà Nẵng (Bà Nà); tour gần như Vũng Tàu (Hồ Mây), tour tham quan nông trại vui vẻ ở Bình Chánh, Bình Phước, tham quan kết hợp học tập là tour Biệt động Sài Gòn...

"Du khách "nhí" là một phân khúc khách hàng đặc biệt, đóng vai trò quan trọng quyết định điểm tham quan của gia đình bởi phụ huynh thường ưu tiên chọn điểm đến phù hợp với sở thích, tour phù hợp sức khỏe của các bé" - đại diện Công ty Lữ hành Fiditour nhận định.