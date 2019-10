Với dân đam mê xê dịch, ắt hẳn ai cũng một lần đến Singapore, nhất là trong điều kiện kinh tế thời nay cũng như sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ.



Quan tâm người già

Singapore náo nhiệt và đủ đầy. Đó là lý do các khu mua sắm sầm uất, những khu vui chơi hiện đại ở quốc đảo nhỏ bé này như phố Orchard, Marina Bay Sands, Suntosa, Sentec City… luôn thu hút du khách, trong đó có một lượng rất lớn người Việt.

Nhiều người cho rằng bất cứ du khách nào, dù có tiết kiệm lắm cũng bị Singapore "hốt" một khoản tiền bởi không thể cưỡng lại được sự xa hoa, phù phiếm của những món hàng từ vật dụng tiêu dùng đến ăn uống, vui chơi. Cái tâm lý "chơi cho biết" cứ thế thúc đẩy mỗi người chi tiền mà chẳng cần toan tính. Ừ, thì đi chơi là thế mà!

Singapore hiện đại nhưng không thiếu những góc xanh mát. Ảnh: AN NGUYỄN

Nhưng ở góc độ từ chính phủ Singapore, có vẻ như họ luôn tạo điều kiện cho người dân của mình làm việc và tiết kiệm. Người lớn tuổi ở đây luôn được khuyến khích và tạo điều kiện làm việc. Việc điều hành taxi ở sân bay, quản lý đường tàu ở ga điện ngầm, phục vụ trong các nhà hàng, nhân viên dọn dẹp ở các khu ăn uống (food court) tại các trung tâm thương mại… hầu hết đều có chỗ cho người già.

Bộ phim "No country for old men" (ra mắt năm 2007) lấy nước mắt người xem khi đề cập nỗi thất vọng của người già. Khi có tuổi, họ gần như bị gạt ra khỏi cỗ máy vận hành hiện đại. Bộ phim phản ánh chính bộ mặt cuộc sống hiện đại. Ngay cả với Việt Nam, đạo lý "kính lão đắc thọ" được dạy dỗ từ tấm bé khiến cho người trẻ tin rằng người già được tôn kính. Họ ngồi đó, tận hưởng sự tôn kính song lại có vẻ như trở nên thừa thãi.

Nhưng Singapore chứng minh người già luôn có giá trị, ít nhất là họ kiên nhẫn hơn người trẻ trong các công việc phục vụ. Dù đôi chân đã chậm, đôi mắt kém nhưng những người có tuổi ở Singapore vẫn cần mẫn làm việc và được sự công nhận, kính trọng của cả xã hội.

Ai cũng được "ăn ngon, mặc đẹp"

Ở Singapore, có một nơi không hề náo nhiệt. Nó khác xa với thế giới muôn màu ở Orchard hay các khu trung tâm khác. Đó là Bencoleen - nơi tập trung các trường đại học, giống như làng đại học ở Việt Nam.

Dạo một vòng Bencoleen và Bras Basah, hẳn ai cũng ao ước ngày nào đó, sinh viên Việt Nam sẽ được sống trong một môi trường như vậy. Ở Singapore, các tuyến tàu điện ngầm đều hướng đến cổng các trường đại học chứ không chỉ đi ngang qua các dự án bất động sản hoành tráng.

Hệ thống giao thông công cộng phát triển ở một đất nước phát triển, điều đó có gì lạ? Tất nhiên là không. Nhưng cái chính là hệ thống giao thông công cộng nhắm tới sinh viên, học sinh trước tiên. Khi tải được toàn bộ lượng khách này, việc đường phố "xóa sổ" phương tiện cá nhân là chuyện đương nhiên. Khoan bàn đến những vấn đề to tát như thế thì rõ ràng, việc tàu điện ngầm dành cho các sinh viên chính là giúp người nghèo bởi "có phương tiện nào rẻ bằng phương tiện công cộng".

Máy bán hàng tự động ở khắp nơi với giá rất bình dân. Ảnh: THÙY TRANG

Singapore sạch sẽ, một phần nguyên do không có hàng rong. Nhưng nhu cầu về hàng rong chắc chắn là có khi không phải chỗ nào cũng có thể thành lập food court mà bước vào quán ăn, nhà hàng thì không bao giờ rẻ. Và giải pháp của họ chính là máy bán hàng tự động. Máy bán sushi, gà rán, cà phê, nước ép trái cây các loại được đặt ở khắp nơi. Thậm chí máy giặt quần áo, giặt giày hay máy hát karaoke cũng được trang bị để phục vụ tối đa các nhu cầu thiết yếu của con người.

Những chiếc máy tự động này hẳn nhiên dành cho người có nhu cầu. Nhưng rõ ràng giá cả chính là vấn đề. Singapore chứng minh mọi người đều xứng đáng được "ăn ngon, mặc đẹp".

Singapore hiện đại, hẳn nhiên. Nhưng sự hiện đại của Singapore hướng đến giá trị nhân sinh. Đó là một giấc mơ của bất cứ ai đến từ Việt Nam.