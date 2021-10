Cùng với một số địa phương tiến hành mở cửa và khôi phục kinh tế, đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm phục hồi ngành du lịch và dịch vụ trọng yếu khác sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động.

Chuẩn bị để kích hoạt lại thị trường du lịch

Ngày 1-10 vừa qua, Vietravel vinh dự được chọn là đơn vị đồng hành cùng UBND TP HCM, Sở Du lịch TP HCM tổ chức tour tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tham quan Cần Giờ. Đây cũng là niềm tự hào của doanh nghiệp khi được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Dịp này, Công ty Vietravel phụ trách tổ chức cho hơn 300 y, bác sĩ tham gia hành trình xanh Cần Giờ vào các ngày 1, 3, 4, 6, 8-10. Việc các tour du lịch bắt đầu được kích hoạt trở lại cũng là lời khẳng định rằng cuộc sống của người dân đã bước vào thời kỳ bình thường mới.

Đoàn y, bác sĩ tham quan tour Cần Giờ

Để phát động lại thị trường, dự kiến trong tháng 10, Vietravel chuẩn bị mở cửa hoạt động kinh doanh tại trụ sở và các chi nhánh trên toàn quốc. Công ty sẽ phát triển sản phẩm nội vùng, cung ứng dịch vụ tại chỗ để phục vụ du khách. Cụ thể, tại TP HCM có các sản phẩm như Cần Giờ, Củ Chi... Du khách sẽ có lựa chọn khá lý tưởng với Hành trình xanh Cần Giờ - Vàm Sát (1 ngày), khởi hành thứ bảy hằng tuần, giá chỉ 1,69 triệu đồng. Với sản phẩm này, du khách sẽ có một ngày hòa mình giữa thiên nhiên xanh mát ở khu dự trữ sinh quyển thế giới, tham quan Chiến khu Rừng Sác để được nghe kể về dấu ấn lịch sử oai hùng một thời của lực lượng bộ đội đặc công Rừng Sác; thưởng ngoạn cảnh quan sông nước hữu tình trên ca nô khi len lỏi giữa những khu rừng ngập mặn. Đặc biệt, du khách không thể bỏ qua ẩm thực Cần Giờ với những món ăn đặc trưng chỉ có tại đây như vịt nước mặn, gỏi lá lìm kìm, cua hấp, tôm nướng, chè dừa nước…



Tháp Tang Bồng - địa điểm lý tưởng để chụp ảnh và ngắm toàn cảnh khu rừng ngập mặn trải dài một màu xanh ngút ngàn

Một hành trình khác mà du khách có thể trải nghiệm ngay lúc này là tour Củ Chi - Nông trang xanh - Địa đạo "Vùng đất thép" (1 ngày), khởi hành chủ nhật hằng tuần, giá chỉ 699.000 đồng.



Bên cạnh việc tham quan "vùng đất thép" Củ Chi, nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân nơi đây trong cuộc kháng chiến giành tự do cho Tổ quốc, hành trình đưa bạn đến Nông trang xanh trở về với thôn quê mộc mạc, tìm hiểu quy trình trồng nấm sạch, thử tài khéo léo vắt sữa bò hay ghé vườn rau hữu cơ để biết rõ hơn về cách trồng rau theo công nghệ sinh học.

Khởi động các ngành dịch vụ trọng yếu

Bên cạnh việc mở bán bộ sản phẩm du lịch an toàn mới, Vietravel cũng triển khai các dịch vụ khác, đáp ứng tối đa nhu cầu cần thiết của khách hàng. Là dịch vụ vận chuyển thông minh dành cho các doanh nghiệp - tổ chức, Xí nghiệp vận chuyển Xuyên Á - Asia Express trực thuộc Vietravel hiện đang cung cấp giải pháp vận chuyển chuyên nghiệp và trọn gói với mức giá tiết kiệm bao gồm: cho thuê xe phục vụ công tác, đón công nhân từ các tỉnh về TP HCM, đón chuyên gia hay chuyên chở đến các điểm tiêm chủng vắc-xin… Để bảo đảm an toàn, 100% tài xế và nhân viên của Asia Express đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và được xét nghiệm Covid-19 định kỳ; trang bị đồ bảo hộ trong suốt quá trình phục vụ; tất cả xe chở khách đều được lắp phòng ngăn riêng cho tài xế; xe vận chuyển luôn được xịt khuẩn trước và sau mỗi chuyến đi; tuân thủ nguyên tắc 5K…

Xí nghiệp vận chuyển Xuyên Á - Asia Express tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K bảo đảm an toàn cho khách hàng

Ngoài việc phục vụ du khách Việt Nam đi du lịch trong nước, đối với mảng Inbound, Vietravel sẽ triển khai mạnh việc đón các chuyên gia, người Việt hồi hương… hội đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định… Theo đó, vào cuối tháng 10, Vietravel sẽ thực hiện chuyến bay đón công dân hồi hương từ Mỹ, Canada, Úc, Dubai, Pháp, Anh Quốc và tất cả quốc gia khác quá cảnh tại Incheon - Hàn Quốc. Chuyến bay thuê bao (charter) do Vietravel tổ chức sẽ xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) về Nha Trang (Việt Nam) vào ngày 29-10-2021.



Trung tâm Vé máy bay Vietravel đã chính thức mở cửa phục vụ khách hàng với các dịch vụ: Đặt vé máy bay quốc tế, dịch vụ hồi hương trọn gói/đưa đón các chuyên gia đến Việt Nam, đặt khách sạn, xe đón tiễn tại Việt Nam hoặc nước ngoài, gia hạn hoặc làm Visa đi Mỹ...

Vietravel cũng đã bắt đầu nghiên cứu, thiết kế các hành trình riêng dành cho khách M.I.C.E đến các "địa điểm xanh" dựa vào nhu cầu của chính doanh nghiệp, tổ chức hay nhóm gia đình.

Trong tình hình mới, để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách khi tổ chức tour, Vietravel đặc biệt chú trọng đến 3 yếu tố: điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn và đội ngũ nhân sự phục vụ an toàn.

