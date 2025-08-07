Điểm đen trong quân đội Mỹ: Hai vụ án nghiêm trọng liên tiếp

Vụ việc xảy ra tại khu vực đóng quân của Đội chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh căn cứ quân sự này đã phong tỏa hiện trường vào khoảng 10 giờ 56 phút ngày 6-8 (giờ địa phương) và sau đó nghi phạm bị bắt lúc 11 giờ 35 phút sáng cùng ngày.

Chuẩn tướng John Lubas, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 3 đóng tại căn cứ, cho biết nghi phạm được xác định là Quornelius Radford, 28 tuổi, trung sĩ hậu cần của Đội Chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2 và người này chưa từng được triển khai trong cuộc chiến đấu nào.

Vũ khí nghi phạm dùng là một khẩu súng ngắn cá nhân chứ không phải súng do quân đội cấp.

Ông Lubas cho biết quân đội chưa rõ về động cơ vụ việc và đang tiếp tục điều tra.

Nghi phạm Quornelius Radford, 28 tuổi. Ảnh: Quân đội Mỹ

Theo một quan chức thực thi pháp luật được thông báo về vụ án, nghi phạm được cho là đã có mâu thuẫn với một trong những nạn nhân bị bắn vào hôm trước khi xảy ra vụ xả súng (tức ngày 5-8).

Nghi phạm đã đến căn cứ quân sự vào sáng ngày 6-8 với một khẩu súng 9 mm mà người này mua ở bang Florida hồi tháng 5. Sau đó, y bám theo nạn nhân đến khu vực bảo trì và bắn vào ngực nạn nhân. Nghi phạm đã bắn 4 người khác trước khi bị khống chế.

Cũng theo quan chức thực thi pháp luật kể trên, khẩu súng đã được thu hồi tại hiện trường cùng với nhiều vỏ đạn.

Tình hình cả 5 nạn nhân hiện ổn định và dự kiến sẽ hồi phục sớm, dù 3 người bị thương đến mức cần phải phẫu thuật.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về tình hình và đang theo dõi diễn biến.

Không lâu sau, ông Donald Trump tuyên bố nghi phạm này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và "bị truy tố mức cao nhất theo quy định pháp luật", đồng thời bày tỏ sự quan tâm và cầu nguyện cho những nạn nhân nhanh chóng bình phục.

Trong một vụ việc khác, binh sĩ Lục quân Mỹ Taylor Adam Lee bị bắt vào ngày 6-8 và bị cáo buộc cố gắng truyền tải thông tin quốc phòng, dữ liệu kỹ thuật được kiểm soát mà không có giấy phép.

Cụ thể, Lee bị cho là đã cố gắng chuyển thông tin nhạy cảm về xe tăng chiến đấu M1A2 Abrams của Mỹ cho Nga.

Theo hồ sơ tòa án, Lee (22 tuổi, quân nhân đang tại ngũ đóng quân tại Fort Bliss, bang Texas) có quyền tiếp cận an ninh tuyệt mật. Các công tố viên cáo buộc Lee đã cố gắng chia sẻ thông tin về hoạt động và các lỗ hổng của xe tăng M1A2 Abrams với phía Nga để đổi lấy quốc tịch.

Vào tháng 7, Lee đưa một thẻ SD chứa tài liệu và thông tin quân sự cho một người mà Lee tin là sĩ quan tình báo Nga. Các tài liệu này bao gồm dữ liệu kỹ thuật có kiểm soát mà Lee không được phép cung cấp.