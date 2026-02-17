Điểm du lịch Thung Ui - nơi vua Đinh Tiên Hoàng tế trời hơn 1.000 năm trước mở cửa

Sáng ngày 17-2 (tức ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tổ chức mở cửa đón khách tại khu du lịch Thung Ui (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - một điểm du lịch mới, nơi gắn liền với nghi lễ vua Đinh Tiên Hoàng tế trời hơn 1.000 năm trước.

Điểm du lịch Thung Ui mở cửa đón khách du lịch ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Khu du lịch tâm linh này đã được tỉnh Ninh Bình triển khai phục dựng từ năm 2018, nằm gọn trong thung lũng Mộc Hoàn (còn gọi là Thung Ui), cách chùa Bái Đính khoảng 3 km. Đến nay, cụm công trình này đã cơ bản hoàn thành và chính thức mở cửa đón khách du lịch từ hôm nay 17-2 (tức ngày 1 Tết).

Thung Ui được đầu tư xây dựng và phục dựng các công trình như Đàn Kính Thiên, Điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn…, cùng hệ thống hồ nước và các hạng mục phụ trợ phục vụ phát triển văn hóa - du lịch tín ngưỡng.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tham dự lễ khai trương điểm du lịch Thung Ui sáng 1 Tết. Ảnh: Sở du lịch Ninh Bình

Hằng năm, vào ngày 10-3 âm lịch, tại Thung Ui diễn ra lễ hội Đàn Kính Thiên nhằm tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng, người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt.

Theo sử liệu và truyền thuyết địa phương, vào năm 968, sau khi lên ngôi hoàng đế, vua Đinh Tiên Hoàng đã cho lập Đàn Kính Thiên để tế trời đất, báo công với thiên hạ, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, quốc gia hưng thịnh.

Hình ảnh điểm du lịch Thung Ui mở cửa đón khách ngày 1 Tết Bính Ngọ 2026:

Lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Ninh Bình dâng hương thực hiện nghi lễ khai trương

Khách du lịch tham quan Thung Ui ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Đoàn khách nước ngoài tham quan Thung Ui ngày đầu năm mới

Khách du lịch thích thú khám phá điểm du lịch mới ở Ninh Bình

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình lì xì những vị khách du nước ngoài đầu tiên tới Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Trường, đại gia nổi tiếng ở Ninh Bình, lì xì khách du lịch tham quan Thung Ui