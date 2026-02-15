HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Du lịch xanh

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình "nghỉ Tết"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tràng An, Tuyệt Tịnh Cốc, đầm Vân Long... là những điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Bình sẽ tạm dừng đón khách trong 2 ngày quan trọng nhất Tết 2026

Ngày 15-2, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đã có thông báo lịch hoạt động của 16 khu, điểm du lịch trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình "nghỉ Tết" - Ảnh 1.

Khách du lịch đi thuyền tham quan di sản thế giới Tràng An. Ảnh: Tràng An

Đáng chú, trong danh sách này, có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng Ninh Bình như: Tràng An, Tuyệt Tịnh Cốc, đầm Vân Long, Khu bảo tồn gấu... sẽ tạm dừng đón khách một số ngày.

Cụ thể, các điểm du lịch trọng điểm gồm: Khu du lịch Tràng An, đầm Vân Long, Tuyệt Tịnh Cốc và khu du lịch sinh thái núi Ngăm sẽ đồng loạt đóng cửa trong hai ngày 16-2 và 17-2 (tức ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết).

Khu bảo tồn gấu đóng cửa từ ngày 15-2 đến hết 19-2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết); Công viên Khủng Long nghỉ từ ngày 12/2 đến hết 17/2 (tức từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết).

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình "nghỉ Tết" - Ảnh 2.

Tràng An sẽ tạm đóng cửa trong 2 ngày 16-2 và 17-2 (tức ngày 29 và 1 Tết). Ảnh: Tràng An

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động chỉ đóng cửa theo khung giờ, theo đó, ngày 16-2 (29 Tết) đóng cửa từ 7 giờ - 11 giờ; ngày 17-2 (mùng 1 Tết) đóng cửa từ 13 giờ - 17 giờ.

Trong khi, một số điểm du lịch khác lại mở cửa đón khách xuyên Tết như: chùa Bái Đính, Thung Ui (điểm du lịch mới sẽ khai trương ngày 1 Tết), Tam Chúc, vườn chim Thung Nham, hang Múa, cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Trong thông báo, điểm du lịch Sun Urban sẽ "nghỉ đông", đến tháng 4 mới mở cửa.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình "nghỉ Tết" - Ảnh 3.

Thung Ui điểm du lịch mới ở Ninh Bình sẽ mở cửa vào ngày 1 Tết. Ảnh: Tuấn Minh

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, việc thông báo sớm lịch đóng-mở cửa các khu du lịch giúp du khách và các đơn vị lữ hành chủ động lộ trình, tránh tình trạng bị động khi đến tham quan cố đô trong những ngày đầu năm mới.

Năm 2025 là một năm bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Ninh Bình khi đón 19,42 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 21.200 tỉ đồng. Trong năm 2026, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó kỳ vọng đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế.

Được biết, sau khi sáp nhập tỉnh, Ninh Bình trở thành "trung tâm di sản" lớn của cả nước với 5.071 di tích được kiểm kê. Trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt và 264 di tích cấp quốc gia. Trong số này, có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: di sản thế giới Tràng An; chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc; lễ hội Đền Trần, lễ hội Tịch Điền...

