Bạn đọc

Điểm mặt các "hot girl" dính loạt lùm xùm trước khi bị bắt

Anh Vũ

(NLĐO) - Ngân 98, hoa hậu Thuỳ Tiên, An Tây là 3 "hot girl" đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 13-10, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98; người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop) để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự.

Điểm mặt các "hot girl" bị vướng tù tội với loạt lùm xùm trước đó - Ảnh 1.

Hình ảnh Ngân 98 trước khi bị bắt giam.

Ngân 98 từng bị xử phạt vì ăn mặc phản cảm

Trước khi Ngân 98 bị bắt, cô đã mang "tai tiếng" với loạt ồn ào trên mạng xã hội. Năm 2017, Ngân 98 nổi lên với danh xưng "hot girl ngực khủng" sau khi tham gia một số cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ. Tuy nhiên, Ngân 98 gây chú ý không phải nhờ hoạt động nghệ thuật mà bởi hàng loạt phát ngôn, hình ảnh và vụ việc gây tranh cãi. Cô cũng từng nhiều lần bị xử phạt vì ăn mặc phản cảm.

Thùy Tiên lùm xùm vụ xé giấy nợ

Song, Ngân 98 không phải "hot girl" duy nhất dính đến tù tội. Hồi tháng 5-2025, Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên (26 tuổi; hoa hậu Thùy Tiên) để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ Luật Hình sự.

Điểm mặt các "hot girl" bị vướng tù tội với loạt lùm xùm trước đó - Ảnh 2.

Hình ảnh Thùy Tiên đăng quang hoa hậu.

Không nhiều "drama" như Ngân 98, Thùy Tiên từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Người đẹp này đăng quang Miss Grand International vào tháng 2-2022 ở Thái Lan.

Thùy Tiên từng nhận bằng khen "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021" dành cho thanh niên trong lĩnh vực nghệ thuật, do Trung ương Đoàn TNCS HCM trao tặng.

Dù vậy, tháng 5-2019, Thùy Tiên từng vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến số tiền 1,5 tỉ đồng. Cụ thể, bà Đặng Thùy Trang (chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) tố cáo Thùy Tiên vay 1,5 tỉ đồng nhưng không trả, đồng thời còn xé giấy vay nợ.

An Tây ồn ào vì chuyện tình cảm

Tháng 11-2024, người mẫu Andrea Aybar (30 tuổi; còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây) cũng bị Công an TP HCM bắt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điểm mặt các "hot girl" bị vướng tù tội với loạt lùm xùm trước đó - Ảnh 3.

Người mẫu An Tây.

Trước đó, dù mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng An Tây sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha.

Từ năm 2012-2014, cô là gương mặt tiềm năng trong giới người mẫu, được chọn lựa trình diễn ở nhiều show danh tiếng. An Tây được ví là "cơn gió lạ" với chất "mẫu Tây" của mình khi trình diễn.

Thế nhưng, từ khi còn rất trẻ, An Tây từng trải qua thời gian ồn ào với chuyện tình cùng nam diễn viên Baggio. Ồn ào yêu sớm với Baggio vừa chấm dứt, Andrea Aybar tiếp tục có những hình ảnh tình cảm với rapper Yanbi. Chuyện tình này gây sốc trước khi chấm dứt với video dài về chuyện lời qua tiếng lại, "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" của Yanbi dành cho Andrea Aybar.


