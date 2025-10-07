HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack?

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Đạo diễn Thắng Vũ đã có những chia sẻ về vai diễn của Thiên An trong phim "Cải mả" sau những ồn ào của cô cùng Jack.

Đạo diễn Thắng Vũ hy vọng ồn ào của Thiên An và Jack không ảnh hưởng quá tiêu cực đến "Cải mả"

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Cải mả" vào chiều 7-10 tại TP HCM, ngoài đạo diễn Thắng Vũ còn có nhà sản xuất Emily Lê, diễn viên Hoàng Phúc, Rima Thanh Vy, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Lê Huỳnh, Lý Hồng Ân. Diễn viên Thiên An không tham dự.

Thời điểm phim "Cải mả"vừa công bố thông tin, diễn viên Thiên An được giới thiệu tham gia phim và có poster nhân vật riêng. Sau khi thông tin những ồn ào giữa cô và Jack tiến triển căng thẳng. Nhiều cư dân mạng đã vào Fanpage phim chỉ trích Thiên An cùng phim, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay tác phẩm này.

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 1.

Ê-kíp phim "Cải mả", Thiên An vắng bóng cả tên lẫn hình ảnh trên poster phim

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 2.

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ

Sau đó, phim "Cải mả" đã không còn để tên Thiên An trong hoạt động quảng bá, poster chính thức mới tung ra cũng không còn hình ảnh, tên của nữ diễn viên.

Trước điều này, đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ: "Sau 2 năm đi với dự án, đến ngày hôm nay, tinh thần của ê-kíp là điều quan trọng nhất với tôi. Tất cả mọi người đều đóng góp quan trọng đến câu chuyện dù lên phim ít hay nhiều. Chuyện lùm xùm vừa rồi tôi hy vọng không ảnh hưởng quá tiêu cực đến công sức của người còn lại, những diễn viên khác.

Hoàng Phúc tái xuất, hy vọng khán giả đón nhận phim vì tác phẩm có nhiều diễn viên

Diễn viên Hoàng Phúc trở lại màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng. Ông nhận định việc Thiên An vướng ồn ào, ảnh hưởng ít nhiều đến đoàn phim là điều lần đầu gặp phải trong suốt hành trình làm nghề.

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 3.

Diễn viên Hoàng Phúc, Kiều Trinh

"Tôi thấy sự việc đáng buồn, tự nhiên xảy ra điều không mong muốn. Tôi mong khán giả đón nhận phim với cái nhìn tổng thể vì trong phim có nhiều diễn viên chứ không phải chỉ là một diễn viên Thiên Ân" - diễn viên Hoàng Phúc tâm sự.

Hoàng Phúc cho biết rất thích vai diễn trong phim, bản thân ông đã đóng nhiều phim kinh dị nhưng phim này mang màu sắc khác, hơi thở khác, cảnh quay đẹp. Nhân vật ông đóng là một trong những nhân vật chính trong phim, thu hút bởi yếu tố lạ và đời.

Diễn viên Kiều Trinh trở lại với vai người mẹ mới lạ hơn so với những vai mẹ cô từng thể hiện trong các phim khác. Để vai diễn tốt hơn, cô đã đưa ra những đề nghị với đạo diễn để nhân vật gần gũi, chân thật hơn. Diễn viên Kiều Trinh chọn cách nhai trầu trong xuyên suốt cả phim, tạo điểm nhấn cho nhân vật.

"Cải mả" kể biến cố của gia đình họ Đỗ

Nhà sản xuất Emily Lê thông tin ông Kim Young-min - nhà sản xuất "Quật mộ trùng ma", là bạn cô nhiều năm. Kim Young-min hào hứng nhận lời làm cố vấn cho phim "Cải mả" và ông cũng từng ra trường quay của phim trong một số ngày.

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 4.

Tiết mục của đoàn phim trước buổi giao lưu

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 5.

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 6.

Ê-kíp phim chia sẻ

"Cải mả" xử lý vai diễn của Thiên An thế nào sau ồn ào cùng Jack? - Ảnh 8.

"Cải mả" xoay quanh gia đình nhà họ Đỗ với bốn anh em Quang - Minh - Chánh - Đại, sở hữu số phận và địa vị xã hội khác biệt. Đứng đầu gia tộc là ông Quang (Hoàng Phúc đóng), vừa tri thức, lại giàu có, sống trong cơ ngơi đồ sộ ở TP HCM nên ông có uy quyền nhất nhà.

Ông Minh (Kim Long đóng) vì một uẩn khúc nào đó đã bỏ đi biền biệt mấy chục năm, nay trở về với mục đích riêng. Cô Chánh (Kiều Trinh đóng) hiện lên với vẻ ngoài nghèo khó và khắc khổ. Người con út - ông Đại (Hoàng Mèo đóng) lại là điển hình của những người con an phận, được anh chị giao cho trọng trách chăm sóc nhà từ đường.

Những tai nạn kinh hoàng lần lượt xảy ra với các thành viên trong gia đình nhà họ Đỗ, thậm chí khiến họ suýt chết. Tin rằng vận xui do ông bà quở trách chuyện bỏ bê mồ mả bấy lâu, bốn anh em cùng con cháu đã tề tựu để tiến hành nghi thức cải mả. Phim ra rạp từ 31-10.

Tin liên quan

Chuyện Jack và Thiên An: Dài dòng và quá đáng trách

Chuyện Jack và Thiên An: Dài dòng và quá đáng trách

(NLĐO)- Scandal tình ái của Jack và Thiên An thêm một lần trở nên ồn ào khi Thiên An đã có hồi đáp "gắt".

Diễn viên Quỳnh Lương phiền muộn vì chuyện Thiên An và Jack

(NLĐO) - Quỳnh Lương viết tâm thư trải lòng nỗi phiền muộn khi bị cộng đồng mạng tấn công vì là bạn Thiên An, từng phát ngôn liên quan đến Jack.

Thiên An xin lỗi và gởi lời nhắn đến Jack

(NLĐO)- Drama tình ái của Thiên An và Jack có thể dừng lại không khi người trong cuộc đã có những chia sẻ tận đáy lòng.

Kiều Trinh giao lưu Thiên An Hoàng Phúc Đạo diễn Thắng Vũ Phim "Cải mả"
