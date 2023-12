Diễm My 9X chưa từng nghĩ sẽ đám cưới

(NLĐO) – Nữ diễn viên Diễm My 9X tham gia phim “Giấc mơ của mẹ” do Nguyễn Minh Chung đạo diễn với vai Trà My. Trong những chia sẻ hậu trường, cô cho biết trước đây rất giống tính cách Trà My là nóng tính, thích tự do nên hay khắc khẩu với mẹ của mình.