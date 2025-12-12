HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 12-12: Tiết lộ của thủ tướng Đức liên quan Ukraine

Lạc Chi

(NLĐO) - Thủ tướng Đức cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được đề xuất mới liên quan việc Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Đề xuất của Ukraine đã được gửi đi sau cuộc điện đàm hôm 10-12 giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng một số lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Trump, theo tiết lộ của người đứng đầu chính phủ Đức hôm 11-12.

"Các tài liệu chủ yếu xoay quanh vấn đề phía Ukraine sẵn sàng có những nhượng bộ gì" - ông Merz nói, nhấn mạnh rằng chỉ "tổng thống và người dân Ukraine" mới có quyền quyết định việc này.

Thủ tướng Đức: Ukraine đã gửi Mỹ đề xuất nhượng lãnh thổ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (bên trái) cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau cuộc gặp tại London ngày 8-12. Ảnh: AP.

Trước đó, trong họp báo hồi đầu tuần, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình có 3 tài liệu đang được soạn thảo, gồm khung 20 điểm vẫn đang được hoàn thiện, một văn bản bảo đảm an ninh được soạn chung với Mỹ và châu Âu, cùng kế hoạch tái thiết toàn diện Ukraine.

Washington và châu Âu đang trao đổi về nhiều đề xuất hòa bình khác nhau, trong đó có bản kế hoạch 28 điểm do Mỹ soạn thảo. Sau khi bị rò rỉ cuối tháng 11, bản kế hoạch của Mỹ đã gây ra lo ngại cho châu Âu vì được cho là chứa nhiều điều khoản có lợi cho Nga, như yêu cầu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, hạn chế quy mô quân đội, và chấp nhận nhượng các vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát.

Sau nhiều tuần ngoại giao căng thẳng, Kiev và các đối tác châu Âu đã có thể thúc đẩy hình thành bản kế hoạch mới gồm 20 điểm, hiện đang được thảo luận với chính quyền ông Donald Trump.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 10-12 đã bày tỏ sự khó chịu với Ukraine và các đồng minh châu Âu như Đức, Pháp và Anh. Ông cho biết đã "đôi co gay gắt" trong cuộc điện đàm cùng ngày với các lãnh đạo châu Âu.

Theo thủ tướng Đức, các cuộc thảo luận với giới chức Mỹ sẽ tiếp tục trong cuối tuần này, đồng thời các bên đang xem xét tổ chức cuộc họp đa phương nữa với quy mô rộng hơn về Ukraine vào đầu tuần tới. Mỹ có tham dự hay không phụ thuộc vào bản đề xuất chung đang được hoàn thiện.

Ông Merz còn nói, cuộc trao đổi với Tổng thống Trump cho ông cảm giác rằng Washington sẵn sàng phối hợp cùng châu Âu. Ông mô tả cuộc trò chuyện là mang tính xây dựng, hai bên nói rõ quan điểm và thể hiện "sự tôn trọng lẫn nhau".

Cùng ngày 11-12, Financial Times dẫn lời một viên chức Ukraine ẩn danh cho biết, Mỹ đang thúc ép Ukraine rút quân tại tỉnh Donetsk và Luhansk. Theo tờ báo, Washington đang theo đuổi mô hình tương tự vùng phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Trong kế hoạch 28 điểm ban đầu của phía Mỹ cũng từng đề xuất thiết lập vùng đệm trung lập sau khi Ukraine rút quân khỏi Donbas.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky lo ngại mô hình này có thể dẫn tới đóng băng xung đột, tạo thời gian cho đối phương củng cố lực lượng để tiến hành đợt tiến công mới.

Ukraine “dội mưa” UAV vào Moscow, nhắm “hạm đội bóng tối” của Nga

Ukraine “dội mưa” UAV vào Moscow, nhắm “hạm đội bóng tối” của Nga

(NLĐO) – Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết Ukraine đã phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Moscow của Nga.

Ông Donald Trump cảnh báo phải “thực tế”, cần “câu trả lời” từ Ukraine

(NLĐO) – Châu Âu muốn sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và lãnh đạo Mỹ về đàm phán hòa bình với Nga, song Nhà Trắng cần “câu trả lời” trước khi đồng ý.

Thừa nhận không mong muốn của tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng chuyển các đề xuất hòa bình “đã được sửa đổi” cho Mỹ trong tương lai gần.

