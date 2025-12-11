HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Diễn biến “nóng” liên tiếp tại bán đảo Crimea

Hải Hưng

(NLĐO) - Nhiều tiếng nổ vang lên gần sân bay Hvardiyske trong khi dịch vụ vận tải đường biển ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ngừng hoạt động.

"Đã có khoảng 5 vụ nổ trong khu vực sân bay Hvardiyske trên bán đảo Crimea hôm 10-12" - theo kênh Telegram Krymsky Veter.

Không lâu sau đó có thêm 3 tiếng nổ nữa vang lên tại khu vực sân bay Hvardiyske. "Dịch vụ vận tải hành khách đường biển ở Sevastopol cũng đã bị đình chỉ hoạt động vì lý do an ninh"- kênh Telegram Krymsky Veter nêu rõ.

Diễn biến “nóng” liên tiếp tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát - Ảnh 1.

Nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên gần sân bay Hvardiyske trên báo đảo Crimea do Nga kiểm soát hôm 10-12. Ảnh minh hoạ: Unsplash.com

Hãng thông tấn Ukrinform cho hay lực lượng đặc nhiệm Ghosts thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã tấn công 8 mục tiêu của Nga tại Crimea trong 2 tuần qua, bao gồm một máy bay ném bom Su-24, 3 trạm radar và một đoàn tàu chở hàng.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ phía Nga về nguyên nhân hay mức độ thiệt hại.

Cùng với diễn biến tại Hvardiyske và Sevastopol, khu vực Kerch ở Crimea cũng ghi nhận các hoạt động phòng thủ mới từ phía Nga.

Kênh Crimean Wind cho biết một tuyến công sự mới đang được xây dựng gần xưởng đóng tàu Kerch, nơi chế tạo tàu chiến cho Hải quân Nga.

"Dọc bờ xưởng đóng tàu Zaliv đã xuất hiện một số công sự, bao gồm các điểm bắn với súng máy phòng không, cũng như thiết bị giám sát. Các điểm này được làm bằng bê tông, bổ sung thêm mái che bằng gỗ và các buồng bảo vệ nhằm tránh mưa gió" - kênh Crimean Wind mô tả.

Để củng cố khả năng phòng thủ, Nga còn triển khai một pháo phòng không AK-630 đặt trên tàu nhằm đối phó với các đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Diễn biến “nóng” liên tiếp tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát - Ảnh 2.

Một tuyến công sự mới đang được Nga xây dựng gần xưởng đóng tàu Kerch trên bán đảo Crimea. Ảnh: Crimean Wind

Lực lượng Nga hồi đầu năm từng dùng xà lan phong tỏa lối vào vịnh gần xưởng Zaliv nhằm ngăn nguy cơ bị tấn công bằng phương tiện không người lái trên mặt nước.

Xưởng Zaliv vẫn đang tiếp tục dự án đóng tàu đổ bộ đa năng Ivan Rogov thuộc Dự án 23900 – theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine.

Tin liên quan

Ukraine “dội mưa” UAV vào Moscow, nhắm “hạm đội bóng tối” của Nga

Ukraine “dội mưa” UAV vào Moscow, nhắm “hạm đội bóng tối” của Nga

(NLĐO) – Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết Ukraine đã phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Moscow của Nga.

Ông Donald Trump cảnh báo phải “thực tế”, cần “câu trả lời” từ Ukraine

(NLĐO) – Châu Âu muốn sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và lãnh đạo Mỹ về đàm phán hòa bình với Nga, song Nhà Trắng cần “câu trả lời” trước khi đồng ý.

Điểm nóng xung đột ngày 11-12: "Phương án hạt nhân" mà châu Âu dành cho Mỹ

(NLĐO) - Châu Âu cân nhắc bán tháo trái phiếu Mỹ nếu Washington quay lưng với Ukraine, đe dọa gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ hơn năm 2008.

Ukraine Bán đảo Crimea Crimea Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo