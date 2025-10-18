HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 18-10: Ukraine bất ngờ được "nhận quà" sớm từ Anh

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Mỹ, Ukraine tiếp nhận hàng trăm tên lửa đa năng hạng nhẹ từ đồng minh Anh.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay họ mới tiếp nhận hàng trăm tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Thales (trụ sở tại Anh) sản xuất, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Những tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) nêu trên sẽ tích hợp vào hệ thống phòng không nhiều tầng ở Ukraine, đóng vai trò bảo vệ khu vực đô thị, cơ sở năng lượng.

Tên lửa LMM với tầm hoạt động ngắn, có thể tiêu diệt mục tiêu bay thấp như UAV Shahed - loại vũ khí quân đội Nga thường xuyên sử dụng.

Ukraine tiếp tục nhận tin vui từ Mỹ và NATO - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine đến Washington ngày 16-10. Ảnh: X

Giới chức Anh khẳng định việc bàn giao lô tên lửa này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không cũng như tính tác chiến linh hoạt khi đối phó chiến thuật mới của đối phương.

Trong nửa đầu năm 2025, London cũng chuyển giao hơn 80.000 UAV nhằm nâng cao năng lực trinh sát, tấn công tầm xa cho Kiev.

Tuần trước, Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế do Anh chủ trì tại thủ đô Kiev, quy tụ nhiều quan chức NATO cùng các tập đoàn quốc phòng hàng đầu tại Anh. Hội nghị thảo luận nhiều vấn đều xoay quanh hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ quốc phòng.

Hai nước đồng minh thỏa thuận thực hiện 30 dự án liên doanh sau sự kiện; nổi bật có "Octopus", là dự án phát triển UAV đánh chặn giúp Ukraine đối phó hiệu quả hơn với UAV Nga.

Đáng chú ý, hãng sản xuất UAV tầm xa lớn nhất Ukraine - Ukrspecsystems - công bố kế hoạch xây dựng hai nhà máy tại Anh với vốn đầu tư 200 triệu bảng (tương đương 268 triệu USD).

Trong khi đó, khi đến Mỹ ngày 17-10 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ hai tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ là Raytheon (đơn vị sản xuất hệ thống Patriot, tên lửa Tomahawk) và Lockheed Martin.

Các cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm hội đàm giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại Tập đoàn Raytheon, ông Zelensky đề cập nhiều hướng hợp tác nhằm tăng cường năng lực phòng không cũng như tấn công tầm xa cho quân đội Ukraine.

Làm việc riêng với Tập đoàn Lockheed Martin, nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ nhu cầu cấp thiết đối với hệ thống phòng không, tên lửa, tiêm kích F-16. 

"Nga đang tấn công dữ dội, đây là lúc chúng tôi phải tăng cường hệ thống phòng không. Chúng tôi xác định các bước cụ thể để bảo vệ đất nước và đang triển khai" - ông Zelensky viết trên Telegram.

