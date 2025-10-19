Điểm nóng xung đột ngày 19-10: Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ hiếm hoi

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết công tác khôi phục đường dây điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã bắt đầu sau khi các khu vực ngừng bắn được thiết lập tại địa phương, nhằm tạo điều kiện cho việc sửa chữa.

Nhà máy hiện không sản xuất điện nhưng cần điện để đảm bảo nhiên liệu trong lò phản ứng luôn mát và không xảy ra hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng, vốn có thể làm hỏng lò và phát tán phóng xạ ra bên ngoài.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine - Ảnh: IAEA

"Việc khôi phục nguồn điện ngoài nhà máy là rất quan trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân. Cả hai bên đã hợp tác chặt chẽ với IAEA để có thể tiến hành một kế hoạch sửa chữa phức tạp" - ông Grossi viết trên mạng xã hội X.

Cả Bộ năng lượng Ukraine và ban quản lý nhà máy do Nga chỉ định đều xác nhận công việc bảo trì.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk cho biết nhà máy này phải được kết nối với lưới điện Ukraine để đảm bảo hoạt động ổn định, điều mà các chuyên gia Ukraine cần làm để ngăn chặn sự cố hạt nhân.

Kể từ khi ngừng hoạt động, nhà máy điện hạt nhân này đã được cung cấp điện bằng máy phát điện diesel dự phòng.

Trong khi đó, ban quản lý nhà máy do Nga chỉ định cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an toàn cho công việc sửa chữa.

Theo Moscow Times, IAEA không cho biết công việc sẽ mất bao lâu nhưng trước đó đã nói rằng cần phải sửa chữa ở cả hai bên tiền tuyến, cách nhà máy vài km.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, với 6 lò phản ứng, đã bị quân đội Nga kiểm soát từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2022.

Cả Nga và Ukraine thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân. Cơ sở này vốn nằm gần TP Enerhodar dọc theo sông Dnipro, gần tiền tuyến.

Trong hơn 3,5 năm xung đột, Zaporizhzhia thường xuyên bị ngắt kết nối khỏi lưới điện, nhưng lần mất điện gần đây nhất là một trong những lần mất điện kéo dài nhất.