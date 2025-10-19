Điểm nóng xung đột ngày 19-10: Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ hiếm hoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 19-10: Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ hiếm hoi

Anh Thư

(NLĐO) - IAEA cho biết công việc sửa chữa đường dây điện - bị hư hỏng 4 tuần nay - tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã được bắt đầu.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết công tác khôi phục đường dây điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã bắt đầu sau khi các khu vực ngừng bắn được thiết lập tại địa phương, nhằm tạo điều kiện cho việc sửa chữa.

Nhà máy hiện không sản xuất điện nhưng cần điện để đảm bảo nhiên liệu trong lò phản ứng luôn mát và không xảy ra hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng, vốn có thể làm hỏng lò và phát tán phóng xạ ra bên ngoài.

Lệnh ngừng bắn cục bộ được thiết lập ở Ukraine, bắt đầu sửa nhà máy điện hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine - Ảnh: IAEA

"Việc khôi phục nguồn điện ngoài nhà máy là rất quan trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân. Cả hai bên đã hợp tác chặt chẽ với IAEA để có thể tiến hành một kế hoạch sửa chữa phức tạp" - ông Grossi viết trên mạng xã hội X.

Cả Bộ năng lượng Ukraine và ban quản lý nhà máy do Nga chỉ định đều xác nhận công việc bảo trì.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk cho biết nhà máy này phải được kết nối với lưới điện Ukraine để đảm bảo hoạt động ổn định, điều mà các chuyên gia Ukraine cần làm để ngăn chặn sự cố hạt nhân.

Kể từ khi ngừng hoạt động, nhà máy điện hạt nhân này đã được cung cấp điện bằng máy phát điện diesel dự phòng.

Trong khi đó, ban quản lý nhà máy do Nga chỉ định cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an toàn cho công việc sửa chữa.

Theo Moscow Times, IAEA không cho biết công việc sẽ mất bao lâu nhưng trước đó đã nói rằng cần phải sửa chữa ở cả hai bên tiền tuyến, cách nhà máy vài km.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, với 6 lò phản ứng, đã bị quân đội Nga kiểm soát từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2022.

Cả Nga và Ukraine thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân. Cơ sở này vốn nằm gần TP Enerhodar dọc theo sông Dnipro, gần tiền tuyến.

Trong hơn 3,5 năm xung đột, Zaporizhzhia thường xuyên bị ngắt kết nối khỏi lưới điện, nhưng lần mất điện gần đây nhất là một trong những lần mất điện kéo dài nhất.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 18-10: Ukraine bất ngờ được "nhận quà" sớm từ Anh

Điểm nóng xung đột ngày 18-10: Ukraine bất ngờ được "nhận quà" sớm từ Anh

(NLĐO) - Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Mỹ, Ukraine tiếp nhận hàng trăm tên lửa đa năng hạng nhẹ từ đồng minh Anh.

Ukraine nói "Nga tự bắn rơi chiến đấu cơ tại Crimea"

(NLĐO) - Các quan chức quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng Nga đã bắn hạ chính máy bay quân sự của họ trên bán đảo Crimea.

Mỹ, Nga chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh về Ukraine tại Hungary

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn hai giờ hôm 16-10.

Ukraine nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia IAEA ngừng bắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo